Fuente Externa

Santo Domingo. – En un solemne acto, el Congreso Nacional rindió honores al ex senador por la provincia Sánchez Ramirez, Vicente Sánchez Baret, en un acto que contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader.

La actividad, a la que concurrieron senadores y diputados, se realizó en el Salón de la Asamblea Nacional, con el objetivo de rendir tributo al ex senador, quien representó esa curul por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por tres periodos legislativos consecutivos.

Una guardia de honor compuesta por senadores y diputados recibió el féretro de Sánchez Baret; que luego fue trasladado al salón de la Asamblea para recibir los honores correspondientes.

El presidente de la República, Luis Abinader, junto al presidente del Senado, Ricardo de los Santos; y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y demás senadores, diputados, familiares y funcionarios presentes, honraron la memoria del destacado político con un minuto de silencio.

Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo del presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo de los Santos, quien calificó al fallecido Vicente Sánchez Baret, como su padre en el mundo de la política.

De los Santos destacó la integridad y honestidad de Sánchez Baret, haciendo anécdotas sobre los grandes desafíos y retos que tuvo que enfrentar.

“Tengo que recordar que al andar en caravana, cuando miraba hacia atrás, su vehículo siempre venía a mi lado. Su amistad, para mí era la de un hijo hacia un padre, aunque él me conoció tarde, pero me adoptó como un hijo”, expresó el presidente del Senado.

Ricardo de los Santos valoró los aportes al fortalecimiento de la democracia y el sacrificio que tuvo que hacer el destacado político durante toda su carrera. Recordó su legado de transparencia y honestidad.

“Nos deja un legado que quedará imborrable en la memoria de las presentes y futuras generaciones. Es un ser digno de imitar, porque llegó a ocupar grandes posiciones y siempre ha sido visto como un símbolo de honestidad”, señaló.

La primera guardia de honor estuvo compuesta por los presidentes de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; la vicepresidenta de la Cámara, Dharuelly D’ Aza, y la diputada Leivi Bautista.

En tanto que, la segunda fue compuesta por los senadores Aracelis Villanueva, Ginnette Bournigal de Jiménez, Moisés Ayala y el diputado Amado Díaz.

Mientras que, una tercera, la integró los diputados Zadoki Duarte, Gustavo Sánchez, Rafael Castillo, y Ramón Bueno.

Los legisladores expresaron sus condolencias a la viuda de Sánchez Baret, Yadira Henríquez; sus tres hijos Flory, Yessica y Vicente Sánchez Enríquez; y demás seres queridos del ex senador.

Al finalizar el acto, las autoridades presentes escoltaron el féretro hasta la salida del edifico del Congreso Nacional, donde concluyeron los honores de rigor.

VICENTE SÁNCHEZ BARET

Vicente Sánchez Baret dedicó gran parte de su vida al servicio público, distinguiéndose por su honestidad, su lealtad a los valores democráticos y su firme vocación de trabajo en favor del desarrollo nacional.

Por más de 50 años se destacó por su compromiso político y social con su país y su patria chica, la provincia Sánchez Ramírez, en palabras del propio Sánchez Baret, destacó que «se puede ser honesto, político y moderno, y la sociedad debe entender la importancia de esto».