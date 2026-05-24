Conmemoran 55 años del asesinato de Maximiliano Gómez “El Moreno”

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Santo Domingo, R.D.– En un acto cargado de historia, patriotismo y profunda reflexión, la Fundación Maximiliano Gómez (El Moreno) conmemoró este 23 de mayo el 55 aniversario del vil asesinato de quien fuera el líder revolucionario más emblemático de la postguerra dominicana y secretario general del Movimiento Popular Dominicano (MPD).

El evento, que resultó un éxito histórico de asistencia y emotividad, recordó la vida de Maximiliano Gómez, nacido el 5 de mayo de 1943 en San Pedro de Macorís, cuya voz fue silenciada en Bruselas, Bélgica, el 23 de mayo de 1971, víctima de la represión política de la época.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del señor Fernando Peña, quien realizó una semblanza del líder, destacando que «El Moreno» dejó un legado inquebrantable de lucha revolucionaria, enfocado siempre en la transformación social y la libertad del pueblo dominicano.

Por su parte, la señora Carmen Mazara Vda. Gómez, presidenta de la fundación, evocó con vehemencia el coraje de Gómez, subrayando su ejemplo de servicio y su firme compromiso en la defensa de los más necesitados. En una línea más íntima, la vicepresidenta de la entidad, Mirna de los Santos Vda. Amín Abel, resaltó la faceta humana y solidaria del líder, destacando la fraternidad que siempre mantuvo con sus compañeros de lucha.

La actividad contó con una destacada presencia de personalidades de la vida política y social del país, entre ellos el excelentísimo señor Ángel Arzuaga Reyes, embajador de Cuba en la República Dominicana; el abogado y alto dirigente polico Dr. Freddy González el emblemático dirigente político Rafael «Fafa» Taveras; las destacadas figuras Virtudes Álvarez y Manuel Salazar Fernández; así como Fernando Peña, Manuel Pérez, Julio Canó, Dionicio Blanco, Fausto Herrera Catalino del movimiento Peñagomista y el señor Andrés Cueto, quien se trasladó desde la ciudad de Santiago, entre otros invitados especiales, con la excelente colaboración del Dr. Domingo Ramirez.

Como parte del programa, se dio lectura a una Proclama en respaldo a la República de Cuba, reafirmando el derecho soberano de los pueblos a vivir en paz, libres de cualquier intervención de potencias extranjeras.

El emotivo encuentro fue amenizado por la talentosa cantautora dominicana Virna García, quien con su arte dio un cierre solemne a la jornada.

Para culminar la conmemoración, los presentes se trasladaron ante el busto erigido en honor a Maximiliano Gómez, fueron depositadas 55 rosas rojas en un acto de profunda solemnidad y respeto rindiendo tributo a su memoria a su 55 años de su partida física. La actividad cerró con un mensaje contundente que resuena en la conciencia colectiva ¡SU LEGADO VIVE, LA LUCHA CONTINUA, EL PUEBLO MO OLVIDA!

La Fundación Maximiliano Gómez reafirma su compromiso de mantener vivo el pensamiento y las enseñanzas de «El Moreno», trabajando incansablemente por la justicia y la dignidad que él siempre defendió.