Consejo de Regidores aprueba transferencia de RD$315 millones para “salvar la operación”

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.-Tal y como Ciudad Oriental había adelantado la semana pasada, cuando preguntamos a Miguel Fortuna, presidente del Consejo de Regidores, si habría sesión en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, la respuesta fue que las comisiones estaban trabajando un tema “importante” enviado por la administración del alcalde Dioris Astacio.

Ese tema era la aprobación de una transferencia de fondos por RD$315,000,000.00, y en la sesión Ordinaria celebrada ayer, 4 de septiembre, fue consumado con 27votos a favor.

No todos se montaron en el tren. Decidieron abstenerse Valquiria Medina, vocera de la bancada y regidora de la Fuerza del Pueblo; Anibelka Rodríguez y Francisco Terrero Cedano, también de la FP; Isabel de la Cruz, del PLD; y el regidor Wander García.

El presidente de la comisión, Antonio Féliz, sacó pecho:

“La historia está ahí y la transparencia del alcalde Dioris Astacio… El municipio está limpio, quizá como nunca en la historia del municipio”.

Según el informe leído por la secretaria del Concejo, Adalgisa, la transferencia se hace desde la cuenta de Inversión, por un total de RD$315 millones, hacia las cuentas de Educación, Género y Salud (RD$15 millones) y Servicios (RD$300 millones), para redistribuirlos en:

Aseo y limpieza: RD$200 millones

Comunicación: RD$10 millones

Cuentas por pagar: RD$50 millones

Ornato, plazas, parques y embellecimiento: RD$20 millones

Policía municipal: RD$20 millones

En buen dominicano, el dinero se movió de la cuenta de inversión hacia las de educación, género y salud, y servicios, dentro del presupuesto 2025, “para que el ayuntamiento pueda continuar con su operatividad”.

El informe no maquilló nada: las recaudaciones por ingresos propios han sido mucho más bajas de lo proyectado. Tampoco ha entrado lo esperado por “ingresos extraordinarios” como donaciones.

En resumen, la administración de Astacio necesitaba la jugada contable para mantener el ayuntamiento respirando, y ayer el Concejo se la aprobó.

Más adelante estaremos publicando las reacciones y sugerencias de los ediles sobre esta transferencia.

