Consejo del Poder Judicial reconoce jueces y servidores judiciales por sus méritos en ejercicio de funciones

El Consejo del Poder Judicial (CPJ) distinguió a 34 jueces (as) y servidores (as) judiciales con la Orden al Mérito Judicial y Administrativo; reconocimiento correspondiente al 2020, 2021 y 2022, acto encabezado por el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, y por la magistrada consejera Bionni Zayas Ledesma, presidenta del Comité organizador del galardón.

Al pronunciar las palabras de cierre, el magistrado Henry Molina expresó que los 34 galardonados (as) han realizado su trabajo de manera excepcional, con integridad, guiados por valores morales y éticos, para cumplir con la misión del Poder Judicial de manera efectiva y justa.

“El compromiso de los integrantes de ese poder del Estado es preservar la paz, garantizar la seguridad jurídica y fomentar la convivencia. Todos (as) debemos esforzarnos por ofrecer lo mejor de nosotros, prestando atención a los detalles y comprometiéndonos con los principios de justicia y equidad”, afirmó el magistrado presidente.

“El Poder Judicial necesita de profesionales talentosos y apasionados, capaces de ejercer un papel crucial en la educación y dirección de la sociedad, guiando con el ejemplo hacia un comportamiento justo y ético: ustedes son ese tipo de profesional necesario”, destacó el magistrado presidente. Al mismo tiempo, felicitó al Comité de la Orden al Mérito, presidido por la consejera Bionni Zayas, por la labor exhaustiva realizada durante el proceso de selección.

Las palabras de agradecimiento en nombre de los galardonados fueron pronunciadas por la magistrada Yadira De Moya Kunhardt, coordinadora de los jueces y juezas del Departamento Judicial de Santo Domingo. Expresó que ese reconocimiento es el resultado de ser valorados por el esfuerzo realizado y el cumplimiento de valores éticos en el ejercicio de nuestras funciones.

“Nos sentimos afortunados de pertenecer a una institución cada día más fuerte, transparente e inclusiva, donde sus integrantes se mantienen en permanente formación para prestar un servicio accesible, confiable, oportuno y que garantice la dignidad de las personas.”- Expresó la magistrada.

Galardonados (as):

Los reconocimientos se realizaron en los 11 departamentos judiciales. Se tomó en consideración el tiempo en la institución y el excelente desempeño de sus funciones. Se valoró que el colaborador (a) tuviera 20 años o más en la institución; no haber sido sancionado disciplinariamente por suspensión en el ejercicio de sus funciones, en los últimos dos años; ostentar la condición de servidor (a) de carrera o de estatuto simplificado; acreditar el nivel de excelencia en las dos últimas evaluaciones del desempeño, y finalmente, ser postulado por jueces (zas), supervisores (as), o cualquier servidor (a) judicial.

El Consejo del Poder Judicial -en su sesión ordinaria núm. 12-2024, de fecha 16 de abril de 2024- también acogió las recomendaciones del Comité de la Orden al Mérito y reconoció a nivel nacional a la magistrada Yadira del C. De Moya Kunhardt (25 años de servicio); Mayra J. Coronado (27 años de servicio), y a Nicasio Reyes (30 años de servicio).

Reconocimientos por Departamentos judiciales

Provincia San Cristóbal:

Secretaria Juana B. de León Angomás,

Secretaria Elsa González Lara,

Oficinista Juana Suazo Carvajal

Departamento Judicial de Barahona:

juez Eric Vidal Sánchez,

Secretaria Yumahila Pineda Feliz,

Oficinista Juan Cuello Ramírez

Departamento Judicial de San Juan de la Maguana:

Secretarias:

Angelies Mateo Rosado,

Maritza Aquino Cepeda,

Betania Roa Herrera.

Distrito Nacional:

Secretarias:

Carmen Barreiro Medrano,

Leocadia Rivera Liriano

Mensajero: Nicasio Reyes Santana

Departamento Judicial de Santo Domingo:

Magistrada Yadira De Moya Kunhardt (2020),

Magistrado Darío Gómez Herrera (2022),

Alguacil de estrado Nicolás Mateo (2020).

Secretaria Bellanira Hernández Feliz (2021).

San Pedro de Macorís:

Magistrado Fernando A. Abad Mercedes,

Secretaria Rosario Morla Güilamo,

Conserje Ángela Tiburcio Severino.

La Vega:

Secretarias:

Belkis Camarena de León,

Walkiry Cabral Lagares,

Lucía Jáquez Reyes.

San Francisco de Macorís:

Magistrada Martha Díaz Villafaña

Servidoras:

Luisa Fernández Rodríguez,

Johanne Disla Núñez.

Santiago:

Magistrada Francisca García de Fadul,

Abogada Ramona Fernández García,

Secretaria Elizabeth Avilés Núñez.

Montecristi:

Magistrada Ramona Hernández Ferreira,

Magistrado César Núñez Martínez

-Jazmín Veras, encargada de la oficina administrativa III del departamento administrativo de Dajabón.

Puerto Plata:

Conserje Lourdes Vásquez Peralta,

Alguacil de estrado Mayra Coronado,

Abogada Ynocencia Hurtado Vásquez.