Consejo Directivo del Indotel designa a Desirée Logroño como nueva directora ejecutiva

La nueva titular de la Dirección Ejecutiva cuenta con una sólida trayectoria en telecomunicaciones, relaciones institucionales y gestión regulatoria

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Santo Domingo.– El Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) designó, mediante la Resolución núm. 020-2026, a Desirée Logroño Dina como directora ejecutiva de la institución, valorando sus credenciales profesionales y experticia técnica para asumir las atribuciones del cargo.

La designación fue adoptada por unanimidad por el órgano colegiado, que valoró su formación académica, méritos personales y experiencia profesional para el correcto desempeño de las funciones inherentes a la Dirección Ejecutiva del órgano regulador.

La resolución establece que Logroño Dina asumirá el cargo con efectividad a partir del 1 de abril de 2026, y tendrá a su cargo las responsabilidades previstas en la Ley General de Telecomunicaciones núm. 153-98, entre ellas la representación legal y la administración interna del Indotel.

Logroño Dina se desempeña actualmente como delegada del Consejo Directivo-Presidencia en el Indotel, posición desde la cual ha brindado asesoría técnica y estratégica para optimizar los resultados institucionales en las áreas de regulación, fiscalización y control del sector telecomunicaciones, con énfasis en el cumplimiento normativo, la transparencia y la eficiencia en las relaciones con los entes regulados.

Su trayectoria profesional incluye una amplia experiencia en empresas del sector de las telecomunicaciones, tanto en el ámbito de relaciones institucionales como en negocios internacionales, con responsabilidades vinculadas a la gestión de relaciones comerciales, regulatorias y estratégicas en el mercado.

Logroño Dina es licenciada en Economía por la Universidad APEC (UNAPEC) y posee una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM), formación que complementa una carrera de más de tres décadas vinculada al sector de las telecomunicaciones.

La Resolución núm. 020-2026 dispone, además, que todas las funciones delegadas o mandatos otorgados por el Consejo Directivo a la Dirección Ejecutiva serán ejercidos por la nueva titular a partir de la entrada en vigencia de su designación, y ordena la comunicación de esta decisión al personal de la institución, así como su publicación en los canales oficiales del Indotel.

Este nombramiento se produce tras la renuncia de Julissa Cruz, quien culmina una trayectoria de 25 años de servicio público en el Indotel, tras ser designada como directora de Infraestructura Digital Sostenible del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).