Cónsul Joaquín Díaz impulsa gestión de amnistía para dominicanos en Antigua & Barbuda

Fuente externa

El Honorable Cónsul General de la República Dominicana en Antigua & Barbuda, Sr. Joaquín Díaz, sostuvo un desayuno de trabajo en la sede consular con la Sra. Katrina Yearwood, Directora Ejecutiva de Inmigración de Antigua & Barbuda.

Durante el encuentro, el Honorable Cónsul presentó su iniciativa de gestionar una amnistía migratoria a favor de la Diáspora Dominicana residente en la isla, con el propósito de brindarles la oportunidad de regularizar su estatus migratorio y fortalecer su integración social en dicho país.

El Honorable Cónsul estuvo acompañado por miembros del cuerpo diplomático consular:

• Sr. Huascar Félix Ogando, Director del Gabinete Consular.

• Sr. Alvantroid Castillo, Vicecónsul encargado de Relaciones con la Comunidad Dominicana.

• Sr. Prudencio Burgos, Director Administrativo del Consulado.

Esta importante gestión reafirma el compromiso del Consulado General de la República Dominican