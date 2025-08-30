Consultor Jurídico se reúne con secretario de COMJIB y destacan creación del Ministerio de Justicia

Fuente externa

La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos resalta creación del Ministerio de Justicia como un hito democrático para República Dominicana

Santo Domingo.- El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta recibió la visita de cortesía del secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), quien consideró que el país dio un paso muy importante al crear el Ministerio de Justicia, lo que afirmó posiciona y fortalece a la nación dominicana.

La visita del secretario general del COMJIP y ex ministro de Justicia de Colombia, Enrique Gil Botero, se prolongó por espacio de media hora en el despacho del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

Al pronunciar algunas palabras, Peralta agradeció la visita de Enrique Gil Botero y consideró que su presencia es favorable a propósito de la creación del Ministerio de Justicia, ya que será un gran aliado, colaborador y consejero del país en este aspecto.

“Pensamos aprovechar la experiencia de personas como el señor Gil Botero que fue ministro de Justicia de su país y que ahora desempeña una función de Dirección respecto a los Ministerios de Justicias a nivel internacional. Sé que ellos tendrán mucho que aportar para que esta ley que él ha calificado de una “ley magnífica” se pueda aplicar de la mejor forma en la República Dominicana como un elemento más de la democracia y del avance institucional del país”, indicó Peralta.

A juicio del Consultor Jurídico, la creación del Ministerio de Justicia es un paso adelante extraordinario, “vamos muy bien con un gran futuro para la democracia y para el desarrollo de la justicia en la República Dominicana“.

Enrique Gil Botero

De su lado, Gil Botero señaló que es un gran festejo para la democracia, el avance y desarrollo de los países este paso tan importante que ha dado la República Dominicana al crear “un Ministerio de Justicia con la característica que se ha creado en la República Dominicana.

“Para nosotros es muy satisfactorio este paso que está posicionando y fortaleciendo el país y al Estado”, señaló.

Para Gil Botero, esta es una ley muy bien diseñada con unas funciones que van en la dirección contemporánea de lo que debe ser un Ministerio de Justicia. “Es de admirar porque recoge todo lo mejor de la experiencia pasada”.

“En buena hora el Ministerio de Justicia de República Dominicana va avanzando y es un honor que el Consultor Jurídico nos haya recibido hoy.

Estamos a su disposición y del gobierno y del país. En todo lo que podamos contribuir en ese desarrollo. Sé de buena fuente de la intervención y los aportes del Consultor Jurídico en esta idea democrática”.

Durante la visita estuvieron presentes, Noelia Rivera Guevara, subconsultora jurídica del Poder Ejecutivo y José Ramón Antón, jefe de gabinete del secretario general.

Sobre el Ministerio de Justicia

El Poder Ejecutivo informó este mes de agosto sobre la promulgación de la ley que crea el Ministerio de Justicia, el cual asumirá las funciones administrativas del sistema judicial del país.

Este nuevo ministerio asumirá la gestión de las operaciones penitenciarias en las 32 provincias del territorio nacional, asumirá el sistema de derechos humanos, así como la representación del Estado en justicia, la administración del registro y certificación de los documentos oficiales, entre otras atribuciones.