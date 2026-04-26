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Santo Domingo. – En el marco de su segundo día, Plusval Dominicana continúa desarrollando la tercera edición de la feria inmobiliaria «Plusval en Todo RD», que se celebrará hasta este 26 de abril.

El evento, que cuenta con el respaldo del Banco Popular Dominicano, se desarrolla de manera simultánea en todo el territorio nacional, con sedes en Santo Domingo, en el Hotel Intercontinental Real; en Santiago en el Hotel Hampton Inn by Hilton; y en Punta Cana, en el restaurante Cabanna, donde se presenta una oferta de más de 200 propiedades, tanto en proyectos terminados como en planos.

Durante el acto inaugural, ejecutivos del Banco Popular Dominicano anunciaron unas atractivas tasas preferenciales de financiamiento, disponibles desde un 11.50%, orientadas a facilitar la adquisición de inmuebles tanto para vivienda como para inversión. Esta propuesta se complementa con asesoría financiera sin costo adicional, brindando a los interesados un acompañamiento integral a lo largo de todo el proceso de compra.

Juan Chalas, Eros Caamaño y Bienvenido Paulino, broker owners de Plusval Dominicana, destacaron que la feria ha sido concebida para que familias e inversionistas puedan identificar de manera ágil la propiedad que mejor se ajuste a sus necesidades, aprovechando además las atractivas tasas de financiamiento disponibles durante el evento. Asimismo, subrayaron que esta iniciativa ofrece a los desarrolladores un espacio estratégico y altamente efectivo para la promoción y comercialización de sus proyectos.

Los asistentes a la feria han disfrutado de una variada oferta inmobiliaria en un entorno pensado para toda la familia, que incluye charlas informativas, presentaciones de nuevos proyectos y espacios de esparcimiento. Asimismo, han tenido la oportunidad de conocer propuestas exclusivas con alto potencial de plusvalía en distintas zonas del país.

La feria ha reunido a los brokers owners de todas las filiales de la empresa, incluyendo Plusval HQ, Plusval Venta Directa, Plusval Norte, Plusval Santo Domingo Este, Plusval Punta Cana y Plusval Crea, así como a representantes del Banco Popular.

Plusval Dominicana cuenta con más de 250 asesores distribuidos en sus oficinas a nivel nacional. La empresa se especializa en la compra, venta y alquiler de propiedades y, con más de 19 años de experiencia, se ha consolidado como un referente del sector, ofreciendo un servicio personalizado y de excelencia a sus clientes.