Contralor del estado de New York anuncia invertirán fondos de pensiones en República Dominicana

Moisés González Peña

El Contralor del estado de New York Thomas Dinapoli reveló que avanzan en la ruta y esfuerzos para lograr invertir parte de los 350 mil millones de dólares disponibles en los fondos de pensiones de New York en áreas de desarrollo de la República Dominicana.

El funcionario estadounidense sostuvo un encuentro en la República Dominicana acompañado del Comisionado de Transporte de New York, el dominicano Ydanis Rodriguez, el congresista Adriano Espaillat, Henry Garrido, director ejecutivo de la Unión de Trabajadores de la ciudad de New York y una nutrida comisión de empresarios dueños de importantes empresas y negocios dominicanos en la Gran Manzana y en el pais.

El contralor de New York, Thomas Dinapoli DiNapolii manifestó que previo al encuentro empresarial realizado en un hotel de Santo Domingo, fue recibido en el Palacio Nacional por el presidente Luis Abinader.

“El presidente Luis Abinader nos dio un cordial recibimiento en el Palacio Nacional y fue muy enfático en la oportunidad que brinda el pais en estabilidad economica y politica para este tipo de inversionistas como nosotros”, manifestó, Thomas Dinapoli, al ser entrevistado por Moisés González del periódico digital y programa Despertar Nacional que se transmite todos los sábados por Vega TV (Altice 52 y Claro 48) , en Estados Unidos por TV Quisqueya 1027 de Optimum y Dish latino canal 812-5 para EE.UU., Canadá y Puerto Rico y por OEPM TELEVISIÓN.

El contralor del estado de New York sostuvo que en las áreas donde se ha discutido enfocar la inversión de los fondos de pensiones de serían agricultura, salud y logística, entre otras.

“Hemos tenido un encuentro aquí con la comunidad dominicana conversando sobre la posibilidad de inversión de los fondos de pensiones de New York y ver como podemos aportar desde mi posición y ahora cuando regresemos a New York vamos a tomar en cuenta lo que hemos escuchado de los distintos sectores”.

El estado de New York tiene un fondo de pensiones de 350 billones de dólares, el segundo más grande luego del estado de California.

Liderazgo dominicano en New York elogia encuentro

De acuerdo al Comisionado de Transporte de New York, Ydanis Rodriguez, la presencia en la República Dominicana del Contralor del estado de New York, es otro esfuerzo por conectar al pais con más oportunidades de desarrollo inclusivo y sostenible.

“El Contralor vino a reunirse con el presidente Luis Abinader y la alcaldesa Carolina Mejía en un esfuerzo de nosotros conectar con el país a la oficina de la Contraloría del estado de New York que tiene un fondo de 350 billones de dolares con una disposicion de explorar oportunidades y que esa inversión pueda llegar aquí a la República Dominicana, así como va a Europa o Africa o a otros países de América Latina.

Ydanis Rodriguez afirmó que el sector empresarial de la República Dominicana y sector público generan la suficiente confianza para atraer este tipo de inversión.

En ese mismo orden, también se expresó, el congresista Adriano Espaillat quien resaltó que el Contralor Thomas Dinapoli es el inversionista de mayor envergadura de New York.

Adriano Espailat, manifestó que el modelo de inversión a través de los fondos de pensiones de New York se ha utilizado en el pasado en los inicios de Punta Cana a través del legendario abogado y congresista Charles Rangel.

Por su parte, Henry Garrido, director ejecutivo del la Unión de Trabajadores de New York, el sindicato de trabajadores más grande de Estados Unidos, Henry Garrido, calificó como histórico, trascendental y esperanzador para el país el encuentro empresarial que sostuvo en la República Dominicana el Contralor del Estado de New York.

Indicó que en una visita anterior al país con el entonces alcalde electo de New York, Eric Adams empezaron a desarrollar la visión para que los fondos de pensiones de New York que se invierten en otras naciones puedan invertirse en el pais en áreas claves como agricultura, viviendas a bajo costo, energía, entre otras.

En el encuentro también participó Raúl Hernández Báez, director técnico de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Adafp), Adriano Espaillat, presidente de RCC Media, el presidente de la Asociación de Comerciante de Santiago, Sandy Filpo, entre otros empresarios.