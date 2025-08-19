Contralor propone alianzas interinstitucionales con Escuela de Control Interno renovada

Por Angela Sánchez

Santo Domingo. – La Contraloría General de la República (CGR) presentó la nueva etapa de la Escuela Nacional de Control Interno (ENCI), en un acto encabezado por el contralor general, Félix Antonio Santana García, quien destacó la importancia de fortalecer las capacidades técnicas de los servidores públicos mediante una formación moderna y tecnológica, acorde con las exigencias actuales.

Durante su intervención, el contralor dijo que cumple instrucciones del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona de presentar una propuesta para establecer alianzas estratégicas entre la CGR y distintas instituciones del gobierno, con el objetivo de optimizar recursos y elevar la calidad de la capacitación en control interno.

“Si hacemos una alianza estratégica y cada institución aporta recursos para la formación de su capital humano, podremos ofrecer un servicio más efectivo y robusto”, afirmó Santana García.

Explicó que esta cooperación interinstitucional permitiría a la ENCI ampliar su alcance, mejorar la oferta formativa y ofrecer programas especializados en áreas sensibles como la inteligencia contra la corrupción, con el apoyo de expertos nacionales e internacionales.

“Contamos con los mejores técnicos en la CGR y sumaremos profesionales del exterior para garantizar formación de primer nivel”, subrayó.

Santana García señaló que el éxito de esta propuesta requiere un compromiso real de las instituciones, no solo en el envío de su personal a capacitarse, sino también en el respaldo financiero.

El contralor enfatizó en que el conocimiento y la formación continua son pilares para prevenir irregularidades y fortalecer la transparencia en la administración pública.

“La Contraloría no solo registra contratos o aprueba libramientos: nuestra labor fundamental es educar para prevenir hechos delictuosos”, enfatizó.

Asimismo, destacó la importancia de adaptarse a los cambios constantes y aprovechar herramientas como la inteligencia artificial para enriquecer la labor docente.

“La inteligencia artificial no viene a sustituir al ser humano, sino a complementarlo; debemos actualizar nuestros conocimientos y no quedarnos atrás”, sostuvo.

De su lado, el director de la Escuela Nacional de Control Interno (ENCI), Luis Darío Terrero, agradeció al contralor por su visión de convertir la escuela en un centro de capacitación especializado de alto nivel en materia de control interno.

“Hoy contamos con una ENCI transformada, a la altura de los nuevos tiempos, de las exigencias normativas y de las expectativas académicas”, afirmó.

Terrero explicó que, gracias a las circulares 006 y 009 emitidas este año, la escuela ha recibido un aumento significativo de solicitudes para capacitar a funcionarios de áreas administrativas y financieras de múltiples instituciones, conforme a lo establecido en la Ley 10-07.

“El compromiso de la ENCI es dejar un legado de servicio a todo el pueblo dominicano, manteniendo actualizados nuestros programas y adaptándolos a las necesidades reales del sector público”, señaló el director.

De igual modo, agradeció el respaldo de los directores, encargados, asesores y de todo el personal de la escuela, “quienes han trabajado incansablemente para hacer posible esta nueva etapa”.

El acto concluyó con el corte de cinta que dejó formalmente presentada la nueva etapa de la Escuela Nacional de Control Interno y reafirmó el compromiso de seguir fortaleciendo la transparencia, la eficiencia y la integridad en la gestión pública.

Sobre la ENCI

Este año la Escuela Nacional de Control Interno (ENCI) celebró su 27 aniversario Desde su creación, el 30 de abril de 1998, en el marco de la Reforma y Modernización Financiera del Estado dominicano, nació como una necesidad institucional y como un acto de visión en la formación de los servidores públicos.