Por Angela Sanchez

Santo Domingo, R. D. – La Contraloría General de la República (CGR) puso en marcha el Servicio de Correspondencia Electrónica, a través del Sistema de Transparencia Documental (Transdoc), el cual permitirá a las instituciones públicas intercambiar documentos oficiales de manera segura, rápida, económica y completamente digital.

“Esta es una herramienta que revolucionará la forma en que las instituciones se comunican y gestionan sus documentos, ya que la misma les permitirá seguir la trazabilidad en tiempo real de cada comunicación que remitan vía web, lo que contribuirá significativamente con la rapidez, equidad y confiabilidad del proceso”, expresó el contralor general de la República.

Félix Antonio Santana García cortó la cinta con la que también puso en funcionamiento el primer Kiosco Digital para la autogestión de documentos, una solución innovadora para los usuarios que acudan de manera presencial puedan gestionar el servicio de correspondencia electrónica de forma autónoma y, a la vez, familiarizarse con el proceso para que, posteriormente, lo puedan hacer vía web, desde sus comunidades, sin costo alguno.

“Constituye un paso decisivo en la política de “Cero Papel” impulsada por la Contraloría, y que consolida la visión del gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona, en el entendido de reducir el impacto ambiental y promover la sostenibilidad institucional, ya que con su implementación se logrará agilizar el flujo de documentos y reducir significativamente los costos asociados a impresión y transporte”, subrayó el contralor.

Indicó que los más beneficiados serán los 158 municipios y las 235 juntas de distrito municipales, así como a otras instituciones del interior del país, las cuales podrán remitir sus informes mensuales y trimestrales de forma inmediata, sin necesidad de desplazarse a la ciudad.

Las palabras de cierre estuvieron a cargo del director Administrativo y Financiero de la Contraloría, Tomás Alejandro Guzmán, quien sostuvo que la Contraloría se encuentra inmersa en un proceso de transformación que conlleva la adopción de tecnologías, como las antes mencionadas, para seguir mejorando la eficiencia administrativa.

Al acto de lanzamiento también asistieron Geraldo Espinosa Pérez, subcontralor general de la República; Roselis Albertina Gómez de la Cruz, directora de la Dirección de Recursos Humanos; Lola del Carmen de Jesús, encargada de la División de Correspondencia y Archivo de la CGR; Laura Ureña, consultora de Proyecto del PNUD- Servicio al Ciudadano de Consulta de Correspondencia; Mildred Fernández, encargada de Correspondencia del Ministerio de Hacienda y Economía y Pedro Pablo de la Cruz, encargado de Documentos Electrónicos del Archivo General de la Nación.

Asimismo, participaron encargados de correspondencia de al menos diez instituciones del Estado y una significativa representación de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), encabezada por su auditor interno José Luis Reyes y el responsable de Innovación, Roberto Valentín; así como directores y encargados de la Contraloría.