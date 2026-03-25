Convocan Parada por la Libertad del presidente Maduro y la diputada Cilia Flores

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Santo Domingo, RD, . El Comité de Solidaridad en Defensa de la Soberanía de los Pueblos en Lucha informó que este viernes 27 de marzo a las 5 de la tarde en la estatua del presidente en armas, Francisco Alberto Caamaño, realizará una Parada Solidaria para demandar la libertad del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la primera combatiente y diputada Cilia Flores, secuestrados por Estados Unidos durante la intervención militar del pasado 3 de enero.

La organización destacó que la Parada Solidaria, a celebrarse un día después de la comparecencia del Presidente Maduro y la Diputada Flores ante el juez Alvin K. Hellerstein, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan), busca continuar denunciando cualquier juicio como ilegal, basado en narrativas falsas del gobierno intervencionista y fascista de Donald Trump.

Llaman al pueblo dominicano a reafirmar el compromiso histórico con la justicia, la dignidad y la autodeterminación, principios consagrados en la Constitución de la República y el Derecho Internacional. Asimismo, llamaron a los distintos sectores sociales y a las organizaciones patrióticas a mantenerse alertas para defender la estabilidad y la soberanía de los países del Caribe y América Latina, una región decretada por la Celac como “zona de paz”.

El Comité de Solidaridad indicó que continuará desarrollando acciones públicas para denunciar la intervención militar del 3 de enero, exigir el respeto a la soberanía de nuestro país, de Venezuela y de Cuba.

PARA LA AGENDA:

Día: viernes 27 de marzo

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Frente a la estatua de Francisco Alberto Caamaño, Parque Independencia