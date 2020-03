Cooperativa de Empleados y Profesores de la UASD dispone paquete de 33 mil pesos a cada socio por cuarentena a causa del COVID-19

Por Algenis Chavez Reyes

Santo Domingo, RD.- La Cooperativa de Empleados y Profesores de la UASD (COOEPROUASD) dispuso una línea de crédito libre de interés, pagadera en ocho meses a favor de sus asociados, a propósito de la cuarentena establecida por causa del coronavirus (COVID-19).

COOEPROUASD estableció un crédito mensual para cada socio de 10 Mil Pesos en órdenes para adquirir alimentos y de hasta 8 Mil Pesos en órdenes para adquirir medicamentos, mientras perdure la pandemia afectando el país.

Según el comunicado remitido por las autoridades de COOEPROUASD, los socios devolverán el monto facilitado, sin intereses en un plazo de ocho cuotas, que comenzara a correr luego de que sea superada la crisis generada por el COVID-19.

Indicaron que los 18 Mil pesos asignados para alimentos y medicamentos serán concedidos sin importar que los socios estén en corte en relación a los compromisos previos de los mismos.

Además se garantiza un mínimo de 15 Mil Pesos en un préstamo gerencial (dinero liquido) a cada socio independientemente a que tengan capacidad de pago o no.

¨Este paquete suma RD$33,000.00 (Treinta y Tres Mil Pesos) para cada socio, que es igual tres salarios mínimos del país o dos sueldos mininos de la Universidad¨, indicó COOEPROUASD.

Las autoridades de la cooperativa de empleados y profesores de UASD hicieron aclaraciones en torno a cometarios y sugerencias de socios y no socios de la empresa cooperativa.

Explicaron a la comunidad universitaria que la entidad mantiene su postura de ser solidaria y al mismo tiempo responsable.

Explicaron en detalle el nivel solidez que presenta la esta cooperativa y los niveles de riesgos de liquidez que se pudieren suscitar se asumen recomendaciones descabelladas y fuera de lugar, como la de suspender los descuentos.

COOEPROUASD llamó a la comunidad universitaria mantenerse en sus hogares, preservar la higiene y acatar las disposiciones de las autoridades a fin de evitar la propagación del COVID-19.

A continuación Comunicado íntegro:

COOEPROUASD: SOLIDARIA Y RESPONSABLE

Hemos leído con atención las distintas opiniones de algunos socios y no socios, en relación a lo que debe o no hacer la COOEPROUASD, en auxilio de sus miembros en estos momentos de incertidumbre a causa de la pandemia del coronavirus.

Algunos sobredimensionan las posibilidades de la cooperativa, suponiéndole una capacidad infinita, y otros que, aún no han entendido el alcance de las medidas adoptadas en su favor.

La cooperativa ha dispuesto de un crédito mensual para cada socio de RD10, 000.00 (Diez Mil Pesos) en órdenes para adquirir alimentos y de hasta RD$8,000.00 (Ocho Mil Pesos) en órdenes para adquirir medicamentos, mientras dure la crisis, monto que equivale a RD$18, 000.00 (Dieciocho Mil Pesos) mensual para cada socio y que devolverán, sin intereses en un plazo de ocho cuotas, que comenzara a correr luego de que sea superada la crisis.

Estos montos serán concedidos sin importar que los socios estén en corte.

Además se garantiza un mínimo de RD$15,000.00 (Quince Mil Pesos) en un préstamo gerencial a cada socio independientemente a que tengan capacidad de pago o no.

Este paquete suma RD$33,000.00 (Treinta y Tres Mil Pesos) para cada socio, que es igual tres salarios mínimos del país o dos sueldos mininos de la Universidad.

¿Por qué la cooperativa debe mantener los descuentos de préstamos y otros créditos y servicios? Veamos:

La cooperativa recibe RD$74 Millones de Pesos al mes, como retención por concepto de ahorros, cobros de préstamos y otros servicios a los sueldos de sus asociados vía nomina administrativa, con ese dinero debe atender sus compromisos. Si esos recursos no se recibieran, estaría impedida de atender a los socios que están en cola a la espera de un préstamo o de un retiro de sus ahorros, pero además se quedaría sin liquidez para pagar los intereses por: Depósitos a Plazo Fijo, Ahorros Especiales, Navideños, Escolar e Infantil y no tendría capacidad para cubrir los compromisos operacionales, tales como pago por seguros de ahorros y préstamos, de autos, farmacias, ópticas y tiendas, etc. Estaríamos decretando su cierre y eso además de descabellado sería irresponsable.

La cooperativa tiene una cantidad importante de socios que ahorran para, llegado el momento, hacer uso de los servicios de préstamos, créditos o retiro de sus ahorros y eso no puede ponerse en riesgo y menos en momentos como el actual.

Suele confundirse la solidez con la liquidez de una empresa y no es lo mismo. Una empresa es sólida cuando la suma de todos sus bienes es menor que la suma de todas sus deudas. La liquidez es la cantidad de dinero físico que se tiene disponible, en caja y banco, para hacer frente a las necesidades. La cooperativa es sólida, pero no dispone de liquidez suficiente para atender una demanda para la que nadie en el mundo está preparado, porque a nadie se le avisó previamente lo que ocurre.

Los “firmes” reclamos y los discursos populistas de algunos tribunos actuales, nos llevan a recordar la situación que vivió nuestra cooperativa a consecuencia de la crisis económica que tuvo el país en los años 80. Eran tiempos difíciles, había escases de los productos esenciales, faltaba Azúcar, leche, arroz, habichuelas, víveres, gasolina, gas, aceite, etc. La gente vivía una verdadera calamidad y los salarios eran evaporados por la inflación galopante.

En esas condiciones, se reclamó la acción solidaria de la COOEPROUASD, la dirección de la cooperativa de entonces, fue ppersuadida por el planteamiento de un grupo de socios “sabios” que recomendó a la cooperativa tomar un préstamo en la banca, para ser pagado en un plazo de doce (12) cuotas y a una tasa de interés del 36% anual.

El mismo grupo de socios “sabios” también recomendó, y la dirección aceptó, que ese dinero se prestara a esos mismos socios, a una tasa de interés del 12% anual y se les cobrara en 36 cuotas.

Esa medida sobreestimó las posibilidades de la cooperativa y el resultado fue que al quinto mes, esta pasó a llamarse de COOEPROUASD a TA’QUEBRA.

Quebrada la cooperativa el grupo de socios “sabios”, la abandonó, se atrincheró en sus respectivas corrientes sindicales y desde allí acusaron de: corruptos, ladrones y malos administradores, a los dirigentes que complacieron sus demandas, sumiendo la cooperativa en una crisis económica y de credibilidad, que luego de una década de muchos esfuerzos y trabajo logramos superar.

Damos garantías de que la COOEPROUASD, hará todo cuanto permita su capacidad para auxiliar a sus asociados, pero para eso debe funcionar adecuadamente.

Francisco Luciano,

Gerente General.

Marzo 26, 2020.