Coopnaprensa convoca a su 2da Asamblea General Ordinaria de Socios y Socias “Robert Vargas”,

Por la Redaccion

Santo Domingo.– La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de la Prensa (Coopnaprensa) convocó a todos sus socios y socias a participar en la 2da Asamblea General Ordinaria “Robert Vargas”, que se celebrará el sábado 1 de noviembre de 2025, a las 9:00 de la mañana, en el Salón Orlando Martínez del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), ubicado en la Avenida George Washington esquina doctor Horacio Vicioso N.º 1, en el Centro de los Héroes, Distrito Nacional.

La agenda incluye un acto protocolar con los himnos, presentación de las mesas principales y técnicas, dedicatoria, palabras de bienvenida, saludos y el mensaje de la presidenta.

Posteriormente, se desarrollará el acto asambleario, donde se leerán la convocatoria, la agenda, el acta de la asamblea anterior y los informes del Consejo de Administración, Tesorería, Consejo de Vigilancia y Comité de Crédito.

También se dará paso a los asuntos nuevos y pendientes, y a la formación de la Comisión Electoral, que tendrá a su cargo la elección del Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia y el Comité de Crédito.

La jornada concluirá con la juramentación, brindis y clausura.

La asamblea está dedicada a la memoria del periodista Robert Vargas, a quien la cooperativa honra con su nombre en esta convocatoria.