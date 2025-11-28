Coordinadora Popular llama a respaldar protestas en comunidades del Cibao el lunes 1ero de diciembre.

Por Héctor Turbi

La Coordinadora Popular Nacional (CPN) hizo exhorto hoy a las comunidades de la Región Norte y las poblaciones del país a respaldar de manera activa las protestas convocadas por la Coalición Cibao, que se desarrollaran en diversas comunidades, este lunes primero de diciembre.

En Moca, Licey al Medio, Canca La Reyna, sectores de San Francisco de Macorís y otras comunidades del Cibao, los pobladores se irán a la huelga y desarrollaran movilizaciones diversas contra los abusos del gobierno que reiteradamente incumple compromisos con obras comunitarias, contra el alto costo de la vida, en defensa del agua, la vida, contra la nueva presa de colas de la Barrick, entre otras demandas.

La CPN condenó lo que considera una actitud indolente e irresponsable del actual gobierno frente a los reclamos de las comunidades y acuso a la presente administración de entregarse a los intereses foráneos y de las elites locales, mientras mantiene en total abandono, a las comunidades empobrecidas.

La Coordinadora Popular Nacional (CPN), advirtió al gobierno y las elites insaciables que estas movilizaciones del primero de diciembre son solo el inicio de un movimiento de lucha que se generalizara en todo el país en los primeros meses del año 2026, si las autoridades persisten en darle la espalda a las aspiraciones de las comunidades.

FIRMADO

COORDINACION NACIONAL COORDINADORA POPULAR