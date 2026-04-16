“Corre el rumor: rendición de cuentas vendría con cabezas rodando”

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– El 24 de abril se acerca con aroma a rendición… y a movimiento de fichas. Ese día, el alcalde Dioris Anselmo Astacio subirá al escenario municipal para rendir cuentas ante la ciudadanía y explicar lo realizado en sus dos años de gestión, según se informó en la más reciente Mesa de Seguridad celebrada el martes en el lobby del ayuntamiento.

En el encuentro participaron comunitarios y representantes de las instituciones que integran la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género del ASDE, quienes además fueron convocados a integrarse de manera activa a las acciones preventivas ante las lluvias pronosticadas para este fin de semana.

Asimismo, el alcalde anunció ante los presentes que Antonio Feliz será el nuevo presidente de la Sala Capitular.

Sin embargo, llamó la atención una ausencia que no pasó desapercibida: la del director de Seguridad del ASDE, el coronel Juan Ramón Aquino.

Mientras tanto, en los pasillos ya corre el murmullo de que el gabinete municipal podría experimentar cambios el mismo día de la rendición. Ajustes, dicen algunos. Sacudidas, aseguran otros.

Así que habrá que estar atentos. Porque más que números, el 24 de abril podría revelar quiénes siguen en el juego… y quiénes ya están recogiendo sus fichas.