Corriente Duartiana celebra que se detenga la fusión entre MINERD y MESCYT

Santo Domingo, RD. – La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte saludó la decisión anunciada por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, de solicitar al Congreso Nacional el retiro del proyecto de ley que proponía la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) con el Ministerio de Educación (MINERD), con el objetivo de abrir un proceso de concertación que permita construir una reforma educativa más amplia y participativa.

La organización magisterial consideró que esta iniciativa constituye un paso positivo que puede contribuir a generar un clima de confianza entre los distintos actores del sistema educativo nacional, especialmente entre docentes, académicos, estudiantes, investigadores y sectores sociales vinculados a la educación.

A juicio de la corriente, cualquier transformación estructural del sistema educativo dominicano debe partir del diálogo, la transparencia y el consenso.

En ese sentido, la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte entiende que el proceso de discusión anunciado para la construcción de un posible Código de Educación debe convertirse en un verdadero espacio democrático de participación, donde se escuchen las voces del magisterio, las universidades, las organizaciones sociales y los especialistas en políticas educativas, garantizando que las decisiones respondan al interés nacional y al fortalecimiento de la educación pública.

Asimismo, planteó que la eventual reforma de la legislación educativa debe orientarse a mejorar la calidad del sistema en todos sus niveles, fortalecer la articulación entre la educación preuniversitaria y la educación superior, impulsar la investigación científica y asegurar mejores condiciones para el desarrollo profesional de los docentes.

Finalmente, la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte reiteró su disposición de participar activamente en cualquier proceso de diálogo o consulta que tenga como objetivo la construcción de una reforma educativa integral, democrática y orientada al desarrollo del país, convencida de que el futuro de la República Dominicana pasa necesariamente por el fortalecimiento de su sistema educativo.