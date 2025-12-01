Corriente Magisterial rechaza uso del territorio nacional para intervención en la región

Fuente externa

Santo Domingo, RD.- La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte rechazó la autorización dada por el presidente de la República, Lic. Luis Abinader, para que el ejército de los Estados Unidos use las áreas restringidas del Aeropuerto Internacional de las Américas y la Base Aérea de San Isidro, para supuestas operaciones contra el narcotráfico, pero en el fondo una ola ofensiva en contra de otros países de la región.

El profesor Rafael Feliz secretario general de la Corriente y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), aseguró que esta decisión lacera la soberanía nacional dominicana y pone en evidencia la postura entreguista del gobierno nacional.

«Estamos sentando un precedente nefasto, antihistórico, contrario a los que ha sido el sacrificio y aspiraciones de los dominicanos de tener una patria libre e independiente de toda potencia extranjera, como lo proclamó nuestro padre de la patria Juan pablo Duarte» expresó el profesor Rafael Feliz.

Asimismo, lamentó que el presidente Luis Abinader, comprometa la patria de Duarte, Caamaño, José Francisco Peña Gómez y el profesor juan Bosch, en una aventura imperial intervencionista que impactará a toda la región, creando desequilibrio político, social, económico y pérdida de vida, del cual nuestro país no quedará ileso.

«Estamos situados del lado contrario de la historia, al apoyar de manera inconsulta, una intervención extranjera, la amenaza o el uso de la fuerza para imponer intereses extraños al de los pueblos de América Latina y el Caribe».

Finalmente, el profesor Feliz demandó la convocatoria de una consulta nacional o plebiscito, para que sea el pueblo soberano quien decida la postura de la nación respecto a permitir o no involucrar al país en las acciones bélicas de los Estados Unidos, ya que esta decisión gubernamental avergüenza a todos los dominicanos, que de seguro no aceptan planes que alteren la paz y la tranquilidad de la región.