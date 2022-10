Corriente Renovadora PRD juramenta equipos de trabajo en SDE

En una masiva asamblea celebrada en el corazón de Los Mina, Santo Domingo Este, decenas y decenas de dirigentes y miembros del Partido Revolucionario Dominicano expresaron su total apoyo a la Corriente Renovadora que cabeza el Secretario Nacional de Organización Rafael Fiquito Vásquez apoyado por connotados dirigentes de todos los niveles en todo el país.

En el evento fueron juramentados centenares de perredeistas en la Corriente Renovadora en un ambiente de consignas recordando al máximo líder del PRD, al Dr, Peña Gómez y de respaldo a Fiquito Vásquez a la presidencia del partido en las venidera Convención Nacional de esa organización.

La actividad perredeista, contó con la participación de dirigentes y miembros de las circunscripciones 1, 2 y 3 del Municipio Santo Domingo Este y los coordinadores de la Corriente Renovadora, Florencio Paredes, Zoila Villa, Adalberto Santana, José Tolentino, Lic. Joel de la Rosa, Sandra H. Zapata, Miguel Ángel Roble, Ramón Tito Ramírez entre otros.

En medio de aplausos, bandereos y vítores de sus seguidores, Fiquito Vásquez delineó la línea política a seguir, cuya meta número uno es rescatar al PRD de la liquidación total a que lo lleva el presidente Vargas Maldonado con su errática conducción política.

Para el secretario de organización del partido blanco, la segunda tarea de importancia es de institucionalizan internamente al PRD, “toda vez que sus organismos internos de dirección se mantienen frisados por más de dos años, mientras su presidente toma las decisiones importantes de manera ilegal, personal, grupal y facciosa”. Y la tercera tarea es diseñar una estrategia hacia el poder, “porque no debe caber duda alguna de que el PRD será parte del poder en el 2024”, subrayó el dirigente perredeista.

“Lo que no haremos jamás es mentirle al pueblo. Y anunciar que el PRD llevará un candidato presidencial competitivo, es una mentira más grande que la catedral, máxime cuando la popularidad del pretendido aspirante Miguel Vargas no sobrepasa el umbral del 1 % en todas las mediciones”, apuntaló el aspirante a presidir el PRD. “Con tres bloques en el panorama político encabezados por el PRM, el PLD y la FP, no hay espacio para otro y los líderes serios no le hablan falsedades a sus militantes ni al país”.

Fiquito Vásquez reafirmó su compromiso de salvar la mística, el legado e historia del PRD caracterizado por traer la democracia al país luego de la dictadura trujillista; el PRD liberó los presos políticos, retornó los exiliados y forjó el conjunto de leyes que han estabilizado la democracia en nuestro país.

“Con ese legado el PRD debe completar su misión histórica y para ello necesita una dirección que esté comprometida con las grandes masas populares”. Fiquito Vásquez acusó a Miguel Vargas de estar al servicio de la clase alta y de no tener una real vocación política y patriótica sino para los negocios.

La actividad política fue encabezada por Vásquez junto a los vicepresidentes del PRD Betty Báez, Juan Morales, Osiris Blanco, Samuel Peña y Edison Molina del Frente de Igenieros entre otros.