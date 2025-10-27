Corrupción, impunidad, narcotráfico, deuda, transparencia y cambio

Por Juan López

La promesa fundamental del presidente Luis Abinader, en su condición de candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para las elecciones de 2020, fue el cambio. Es decir, compromisos de cambiar “las malas prácticas del gobierno del PLD–Danilo”.

Los principales pilares del cambio prometido eran: Terminar con la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y el incremento de la deuda externa. Para esos propósitos iba a implementar una política transversal y de total transparencia en las ejecutorias gubernamentales y una justicia independiente.

Con esas promesas de cambio, el PRM conquistó un sector de la sociedad civil, la simpatía de la clase media urbana y, gracias a los errores del gobierno de Danilo y la división del PLD, el presidente Abinader y el PRM ganaron las elecciones de 2020.

Con esas mismas condiciones (promesas de cambio, apoyo de clase media urbana y división del PLD), el gobierno del PRM-Abinader se reeligió en el 2024, inclusive, con una mayor votación: en el 2020 ganó con 52.5 %; en el 2024 aumentó a 57.4 %.

Después de cinco años consecutivos del gobierno del PRM-Abinader, si realizamos una objetiva y serena reflexión para evaluar y confrontar dichas promesas electorales con los resultados de las ejecutorias, en una escala de 0 a 100, ¿qué puntuación merece el gobierno del PRM-Abinader? Veamos:

Corrupción e impunidad: En más de cinco años, los tribunales han dictado dos sentencias (todavía en apelación) contra ex funcionarios del gobierno del PLD-Danilo que fueron imputados de corrupción. Sin embargo, en numerosos casos de supuesta corrupción del actual gobierno (en Ministerios de Educación, de Salud Pública, de la Juventud y de Agricultura, OGTIC, INSPODOM, INTRANT, INABIE, SENASA, IDECOOP, etc.), solo se han producido cancelaciones y cambios de funcionarios; exceptuando el caso de la Lotería Nacional. ¿Se terminó la corrupción gubernamental y se impuso la impunidad?

Narcotráfico: El presidente Abinader se auto-ufana de las drogas capturadas durante su gestión. Esa acción también evidencia incrementos del narcotráfico por el territorio nacional en el período 2020-25: Se estima que solo se captura un 10 % de las que trafican. Esa situación se complementa con la entrega a la justicia norteamericana de 13 miembros del PRM acusados de narcotraficantes y lavado de activos que también eran legisladores, regidores o funcionarios del actual gobierno. ¿Se terminó con el narcotráfico en RD?

Deuda externa: Solo en este 2025 el gobierno del PRM-Abinader obtuvo préstamos por más de RD$343,328.8 millones. Por el contrario, la deuda la elevó al 60 % del PIB y ubicó a nuestro país en el sexto lugar con mayor deuda de Latinoamérica. Con estos agravantes:

1.- Una buena parte de los préstamos se usaron en gastos corrientes (nunca antes visto en este país). 2.- El déficit de ingresos por más de 280 mil millones de pesos que contiene el proyecto de Presupuesto Nacional para 2026 también se cubrirá con más préstamos. 3.- No se sabe en qué se usarán 1,600 millones de dólares colocados en bonos soberanos, la pasada semana. Es decir, en tan solo 5 años el gobierno del PRM-Abinader ha obtenido préstamos por más préstamos que los gobiernos de Leonel, Hipólito y Danilo juntos. ¿Se redujo la deuda externa?

Transparencia: ¡Un botón como muestra basta! La directora de la DIGEIG afirmó, públicamente, que entregó a la Procuraduría General y al Ministerio de Administración Pública unos 336 expedientes de supuestos casos de corrupción cometidos en la actual gestión. ¿En cuáles instituciones? ¿Quiénes son los supuestos imputados? ¿Qué se ha hecho con esos expedientes? ¿Qué pasó con la cacareada transparencia que, transversalmente, implementaría el gobierno del PRM-Abinader? ¡Total opacidad y complicidad!

El cambio: con respecto a los ácidos cuestionamientos que los líderes y candidatos del PRM le hicieron al gobierno del PLD-Danilo, prometiendo superarlos durante su gestión; nos preguntamos: ¿En cuáles áreas de la gestión del gobierno del PRM-Abinader se pueden verificar cambios? ¿El pueblo dominicano ha mejorado la calidad de vida en esta gestión?

Las ejecutorias del gobierno del PRM-Abinader ¿bajaron los precios de los productos de la canasta básica familiar? ¿Acabaron con los apagones y la gestión deficitaria del sistema eléctrico? ¿Mejoró la seguridad ciudadana? ¿Mejoraron la calidad de los servicios de educación, salud, transporte, de agua y habitacional? ¿Bajaron el 24 % de la pobreza, el 55 % de la informalidad de la economía y las evasiones fiscales?

Si usted ofrece respuestas objetivas, justas y desapasionadas a las anteriores preguntas, de seguro que la conclusión será ¡El cambio fue un fraude! ¡La población está decepcionada por las malas ejecutorias del gobierno del PRM-Abinader! ¡El cambio prometido se fue al carajo!

Para la mayoría del pueblo dominicano, el cambio prometido por el gobierno del PRM-Abinader no pasó la prueba: ¡Se quemó porque de 100, está por debajo de 50 puntos!