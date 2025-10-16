Cpn llama a la población a aportar y participar en marcha hacia el Palacio Nacional

Por Héctor Turbi

La Coordinadora Popular Nacional (CPN), hizo hoy un llamado a la población dominicana aportar económicamente y participar activamente para lograr el éxito de la marcha hacia el Palacio Nacional programada para este domingo 19 de octubre en defensa del agua, la vida, la soberanía popular, nacional y alimentaria.

La CPN dijo que “SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO” y en ese sentido, puso a disposición de la ciudadanía cuentas bancarias de varias organizaciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), la Articulación Nacional Campesina (ANC) y el Centro de Solidaridad para el Desarrollo dela Mujer (CE-MUJER), para que el pueblo humilde pueda hacer pequeñas aportaciones desde 100 pesos dominicanos.

El espacio de coordinación de los movimientos sociales dominicanos puso también a disposición de la ciudadanía un enlace de la plataforma gofundme para la realización de pequeños aportes directos de por la vía electrónica.

«No dependeremos de ningún sector económico o político para defender los derechos del pueblo, nos apoyamos solo en la ciudadanía empoderada, para sacar adelante el país frente al retroceso democrático a que ha sido sometido, argumento la coordinadora Popular.

Según la coordinadora solo el pueblo humilde movilizado puede detener el proceso de destrucción moral y física a que nos han sometido las corporaciones mineras multinacionales, así como las elites económicas y políticas locales.

LA Coordinadora Popular Nacional (CPN) llamo a la población de los barrios del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo, a volcarse masivamente este domingo 19 de octubre desde el Parque Enriquillo hacia el Palacio Nacional, a defender los ríos Ozama, Isabela, Nizao, Haina, Yuna, Nigua, la Loma de los 7 Picos, la agricultura familiar y la soberanía alimentaria del país.

La CPN llamo a marchar contra las privatizaciones, la corrupción, la violencia, los feminicidios, las ejecuciones policiales, los desalojos, por una seguridad social digna y justicia fiscal sin privilegios.

Según la coordinadora, la defensa del agua, la vida y la soberanía nacional son requisitos indispensables para garantizar la salud, educación y los derechos de la población trabajadora: mujeres, niñas, niños, envejecientes, grupos excluidos-discriminados, personas con discapacidad y otros.

FIRMADO

COORDINACION NACIONAL DELA CPN

Santo Domingo, República Dominicana.