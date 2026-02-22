Fuente Externa

Al participar en la marcha con motivo del 182 aniversario de la Independencia Nacional este domingo 22 de febrero en el Distrito Nacional, la Coordinadora Popular Nacional (CPN), reiteró su denuncia de que el gobierno del PRM ha utilizado la corrupción para convertir la Republica Dominicana en una colonia.

Para la coordinadora, depredar nuestras montañas y ríos, poner en juego la disponibilidad de agua y la soberanía alimentaria, entregar miles de tareas de tierras a las corporaciones mineras con la gente dentro, facilitar el territorio nacional para agredir a pueblos hermanos en las guerras de rapiña para robar petróleo, las tragedias del Jet Set, Senasa y otros escándalos, las reformas del retroceso, las expropiaciones, desalojos, xenofobia y acoso a las mujeres y los sectores populares, serán el legado más destacado del gobierno de los grandes empresarios del PRM.

En el 182 aniversario de la Independencia Nacional, el espacio de coordinación de los movimientos sociales dominicanos, llama a la población a redoblar la unidad y movilización para recuperar la independencia y dignidad nacional:

· Romper todos los acuerdos que entregan nuestro territorio, patrimonio colectivo y soberanía nacional a intereses foráneos.

· Llevar a la cárcel a los corruptos de todos los gobiernos y recuperar los bienes comunes robados para ponerlos al servicio del bienestar de las mayorías empobrecidas.

· Eliminar las ARS-AFP e impulsar reformas y transformaciones para devolverle derechos a la población: Al trabajo digno, salud, seguridad, social, pensiones justas, salarios decentes, educación, agua y medio ambiente sano y que nuestras mujeres, niños, niñas, ancianos, jóvenes, puedan vivir sin acoso, sin violencia, sin expropiaciones, sin desalojos, sin racismo, sin abusos, sin miedo.