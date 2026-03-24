Crisis interna en el PRM de SDE: aspirantes desmienten consenso y exigen garantías democráticas

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este. – Un bloque de aspirantes a la presidencia y a la secretaría general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en este municipio desmintió de manera categórica la existencia de un consenso interno para la ratificación de autoridades, al tiempo que exigió a la dirigencia nacional garantizar un proceso transparente, participativo y apegado a los estatutos partidarios.

Durante una rueda de prensa encabezada por el expresidente municipal del PRM y exalcalde de Santo Domingo Este, Domingo Batista Ramírez, junto al exdiputado Néstor Julio Cruz Pichardo y los dirigentes José Altagracia Sánchez, Bienvenido “El Primo” Ortiz, y la diputada Adalgisa Abreu, los aspirantes fijaron una posición firme frente a lo que consideran un intento de validar un proceso carente de legitimidad.

“Quienes suscribimos este documento formamos parte de un bloque de aspirantes a la presidencia, secretaría general y demás posiciones del PRM en Santo Domingo Este, comprometidos con la unidad del partido, pero sobre bases democráticas, participativas y transparentes”, expresaron.

En ese sentido, aclararon que creen en el consenso como herramienta para fortalecer la organización política, siempre que este garantice la inclusión de todos los actores, el respeto a las normas internas y la construcción de acuerdos legítimos que contribuyan a la renovación partidaria frente a los desafíos venideros.

Los dirigentes informaron que han acudido formalmente ante la dirección municipal, provincial y la Comisión Nacional de Consenso del PRM, depositando una documentación en la que solicitan su intervención como garantes del diálogo, la institucionalidad y el cumplimiento de las reglas establecidas.

La comunicación fue entregada por Bienvenido Ortiz, aspirante a la presidencia, y Julia Martínez, aspirante a la secretaría general, con el respaldo de un amplio bloque de aspirantes, lo que —según indicaron— evidencia su disposición de agotar los canales institucionales antes de recurrir al escenario público.

No obstante, enfatizaron que en Santo Domingo Este no se ha desarrollado un proceso de consenso conforme a lo establecido. “No se han generado espacios formales de diálogo entre los aspirantes ni se ha garantizado la participación equitativa de todos los involucrados”, señalaron.

Asimismo, cuestionaron lo ocurrido el pasado 20 de marzo, asegurando que no puede considerarse un consenso legítimo, ya que —afirman— se realizó sin la participación plena de los aspirantes, sin la presencia de los órganos correspondientes y sin cumplir el debido proceso contemplado en el protocolo aprobado por la Dirección Nacional Ejecutiva y la Comisión Nacional de Consenso.

“Fijamos nuestra posición de manera firme, pero responsable: rechazamos cualquier intento de validar procesos que no reflejen la voluntad real de la dirigencia ni cumplan con las normas establecidas”, puntualizaron. A la vez, reiteraron su apertura al diálogo y a la construcción de acuerdos que permitan alcanzar un consenso auténtico, representativo y legítimo.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades nacionales del PRM para que garanticen un proceso transparente, participativo y conforme a los estatutos, que fortalezca la institucionalidad y devuelva la confianza a la militancia.

Al concluir el encuentro, los aspirantes subrayaron que Santo Domingo Este merece una dirección partidaria cimentada en el respeto, la inclusión y una verdadera vocación democrática.