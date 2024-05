Cristina Lizardo favorita para Senadora Santo Domingo de acuerdo a la firma Polimetrics

Fuente Externa

Santo Domingo.- La firma encuestadora Polimetrics, registrada en la JCE, en su reciente estudio llevado a cabo del 27 al 30 de abril en la provincia Santo Domingo y sus municipios y circunscripciones, coloca como favorita para ganar esta senaduría a Cristina Lizardo con 46.5% superando al actual senador Antonio Taveras, quien obtuvo 39.6% en la misma encuesta.

El universo encuestado son electores de 18 años o más, aptos para votar y con cédula de identidad. Muestro polietápico, proporcional al peso de la población de los territorios y con cuotas finales de sexo y edad. Se realizaron en hogares 2,400 entrevistas con un margen de error de +/- 2% y un nivel de confianza del 95%.

Cristina es conocida por un 79% de los votantes y valorada como muy buena y buena por el 70.4%. En cambio Taveras lo conoce el 50% de los votantes y tienen una valoración muy buena y buena de un 60.1% de acuerdo a los encuestados.

En la pregunta ¿qué le conviene a la provincia Santo Domingo? El 53.5% respondió que “que gane Cristina Lizardo” y el 31.0% “que Antonio Taveras sea nuevamente el senador”.

En lo relativo a la participación el 69.7% dice que votará como seguridad, un 13.8% problamente lo hará, un 10,1% probablemente no irá, un 4.8% seguro no votará y apenas un 1.6% no sabe o no respondió. Todavía existe una parte de los electores, un 10.8%, que no saben por quien votará.

La encuesta, realizada por Polimetrics, refleja la confianza y apoyo que la ciudadanía está depositando en la candidatura de Cristina Lizardo. Su experiencia, compromiso, visión y trabajopermanente en la provincia son las principales valoraciones de los votantes, quienes confían en ella para impulsar de nuevo las transformaciones necesarias para el desarrollo y bienestar de los habitantes de esta demarcación.

Ante este panorama, la campaña de Cristina Lizardo continúa ganando fuerza y apoyo en la provincia, consolidándose como una opción sólida y con gran respaldo popular para representar los intereses de Santo Domingo en el Senado de la República.