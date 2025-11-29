Cuba denuncia interferencia electromagnética de EE.UU. en el Caribe

Fuente externa

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó a Estados Unidos de generar una «persistente interferencia electromagnética» en el espacio aéreo del Caribe, específicamente sobre Venezuela, en medio del despliegue militar estadounidense en la región, calificado por Caracas como una agresión para apoderarse de sus recursos.

«Denunciamos persistente interferencia electromagnética en el Caribe, particularmente sobre el espacio aéreo de Venezuela, provocada por el ofensivo y extraordinario despliegue militar de EE.UU. en la región», escribió en X.

Asimismo, Rodríguez sostuvo que estas medidas constituyen una «escalada de la agresión militar y la guerra psicológica contra territorio venezolano, dirigidas a derrocar por la fuerza al legítimo Gobierno de esa hermana nación de nuestra América».

La Administración de Donald Trump ha escalado esta jornada su agresión contra Venezuela, anunciando el cierre total del espacio aéreo sobre y alrededor del país caribeño. Esta medida se enmarca en la masiva operación militar desplegada por Washington en la región, la cual ha sido denunciada enérgicamente por Caracas, así como por gobiernos y organismos internacionales. RT