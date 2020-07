Cuentas por cobrar

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 52,855 Fallecidos: 981 Recuperados: 25,094 Activos: 26,780

Por Valentín Medrano Peña

Participación Ciudadana quiere participar en las escogencias de puestos, también en el reparto de estos, pasa factura y exige su parte. Y claro, sin explicar cual sería la vara para el otorgamiento de meritocracias propone a una persona a ser escogida Procuradora, ¿Con méritos? Claro que si, pero deben explicar porque descartaron a personas poseedores también de enormes méritos, como, por solo citar un caso, el Dr. Ricardo Nieves, persona sin un solo escándalo en su vida, referente de formación, catedrático fino y reconocido internacionalmente, con una estela e histórico de lucha contra la corrupción y sin participación alguna que le pueda anular respecto a procesos pasados o pendientes de conocimientos en casos de corrupción. Es decir, alguien que no tiene la obligación de inhibirse ante nadie, que debe ser un elemento a considerar.

Participación Ciudadana debe decir cual fue su método (Encuesta de expedientes, encuestas de aceptación, votos de los miembros, sometidos y descartados, mociones presentadas, etc.), decir también cual fue el modelo usado de ponderación, y porque ofertan una favorabilidad a una persona que niegan a otros meritisimos candidatos. Ay! Perdón, es que no hay candidatos, es una designación no unas elecciones. ¿Cómo tienen el tupé de pretender dirigir a quien el pueblo eligió para dirigirle?

Su propuesta no tiene base legal, no tiene fundamento, no tiene razón de ser que no sea querer incidir a ese cuerpo, meter las manos en el mismo para sembrar las dudas y ensuciar el prestigio de los procesos. Y siendo que muchos de sus opinadores son abogados con oficinas abiertas, también deberían autoexcluirse de ofertar pues tienen sobrados intereses, son jueces y partes. De eso saben algunos de sus miembros, pero ¿Se lo ganaron con su apoyo solapado a los ganadores?

Que impongan sus favoritos, que se hagan de ese puestos y que luego reciban las facturas compartidas que en su mayor parte irán al recién electo. No entiendo porque no han propuesto para otras designaciones pendientes y que son parte de asuntos que más le atañen.

Pero sería aconsejable guardar las formas y no caer justamente en lo que tanto criticaron, amén de que tendrán que decir qué habrá de hacerse con Odebrecht, un caso acusado y de cuyo acto conclusivo su ofertada dijo “no sirve para retener responsabilidad”, por lo que dicha elección deberá significar el retiro inmediato de la acusación del más grande expediente de corrupción de la historia, claro, si se obra con responsabilidad.

De ahí que se tenga la sospecha de que los intereses puedan provenir de mas allá de asuntos meramente profesionales y del titulado interés social, pues sería un automático de favorabilidad a quienes presuntamente tienen mucho dinero proveniente de sobornos y muchas incidencias. Aquí vale preguntar y preguntarse mucho, incluso de si no se trata de una provocada presión para cumplir con pactos también solapados.

No caeré en la sinrazón de querer ser hilo de titiritero intencionado a hacer de un mandatario un conducto. Ya que el pueblo no votó para autodirigirse sino para ser conducido por la sapiencia del receptor de sus voluntades y no por grupúsculos siempre favorecidos del poder. Solo pregunto si la obligada inhibición para actuar, conforme al artículo 78 del CPP, cuyas causales lo son también para los Ministerios Públicos, es un tema que se toma en cuenta al momento de ofertar. ¿Si?, ¿No?.

Pero no me hagan caso, pues solo pienso en voz alta.

¿Pretenden narigonear al Presidente electo?, ¿Cuál es la fuente legal de tal propuesta?, ¿Es un cargo de elección o de ofertas y demandas?, ¿Porqué proponen a alguien por primera vez a ese puesto?, ¿Qué ha cambiado, el cambio?, ¿Que ganan con dicha propuesta?. — Valentin Medrano P (@ValentinMP14) July 15, 2020