Cumbre Africana reafirma solidaridad con Palestina y pide tregua urgente en Sudán

La Cumbre Africana concluyó este domingo en Addis Abeba su 39 sesión con una declaración final que coloca la cuestión palestina al frente de su agenda. Los líderes africanos pidieron que se otorgue al Estado de Palestina la membresía plena en las Naciones Unidas, en consonancia con el respaldo mayoritario de la comunidad internacional. Subrayaron que esta medida representa el derecho legítimo del pueblo palestino a la autodeterminación y al fin de la ocupación. recoge Telesur tv.

La declaración condenó enérgicamente cualquier intento de desplazar por la fuerza a la población palestina, hecho que calificó como una grave violación del derecho internacional. Los dirigentes alertaron sobre el deterioro de la situación humanitaria en la Franja de Gaza, donde el bloqueo y la denegación de entrada de ayuda médica y socorro ponen en riesgo la vida de millones de civiles.

La cumbre reiteró la solidaridad plena con la lucha palestina por la libertad y el establecimiento de un Estado independiente. Asimismo, abordó la crisis en Sudán, instando a una tregua humanitaria urgente que conduzca a un alto el fuego general.

Durante el encuentro, celebrado bajo el lema «Garantizar la disponibilidad sostenible de agua y sistemas de saneamiento seguros para alcanzar los objetivos de la Agenda 2063», el Primer Ministro Mohammad Mustafa, en representación del Presidente Mahmoud Abbas, destacó que la situación en Cisjordania refleja las condiciones actuales en Gaza.

Mohammad Mustafa afirmó que el régimen israelí continúa expandiendo colonias ilegales y protegiendo acciones de colonos que ejercen violencia contra el pueblo palestino. La participación palestina en la cumbre buscó movilizar un apoyo político más amplio a su causa y a los derechos de su pueblo.