Santo Domingo, DN.-El director de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalaria (DAEH), Juan Manuel Méndez García, informó que la entidad continúa aumentando la flotilla vehicular, con la finalidad de continuar brindando atenciones oportunas a la población.

Al participar en el Programa Hoy Mismo, por Color Visión, Méndez García, destacó que en la actualidad cuentan con 560 ambulancias para dar respuesta a las diferentes emergencias extrahospitalarias, de las cuales 438, destinadas a la atención pre hospitalaria a través de la coordinación del Sistema 9-1-1 y 22 al CRUE, enfatizando que todos los servicios son gratuitos.

Destacó que las unidades de ambulancias se le instalarán sistemas GPS , para mantener una supervisión continua de los vehículos.

Resaltó además, que unas 312 mil asistencias han sido coordinadas con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y en las asistencias interhospitalarias a través del CRUE, se han realizado más de 38 mil movilizaciones a nivel nacional, en lo que va del año.

“Esto implica que se reduce el gasto de bolsillo de la población debido a que el servicio es totalmente gratis para aquellas familias que así lo requieran”, detalló el funcionario.

Méndez García, destacó además que cuentan con 40 nuevas motocicletas, las cuales serán distribuidas para el Gran Santo Domingo y Santiago, para optimizar los servicios.

Asimismo, adquirieron 10 nuevas camionetas que serán destinadas para la parte de operaciones y logística , con el objetivo de mejorar la supervisión.

El titular de la entidad quien se hizo acompañar de los encargadoa de áreas, informó que fueron remodelados las áreas de abastecimiento, insumos. Operaciones, Logística, almacén y suministro.

Asimismo, Taller de mecánica, Oficina del encargado del parque vehicular, Sistema de mantenimiento de aires acondicionados, mejoras en condiciones laborales, para favorecer el bienestar del personal y optimizar la funcionalidad del equipo. También se habilitaron nuevos salones como el área de descanso y salón de reuniones.

De igual forma, detalló que están brindando atenciones a los miles de turistas que visitan la República Dominicana. Más de 90 mil extranjeros han sido atendidos.

Aseguró, además que cuentan con aeronaves, apostadas en bases del Ejercito de República Dominicana para trasladar vía aérea a los pacientes, en caso de ser necesario, en coordinación con el Ministerio de Defensa,.

Puntualizó que en los tres años de Gestión, la DAEH cuenta con casi ocho mil colaboradores, con la finalidad de que las 24 horas del día los siete días de la semana, se ofrezcan servicios humanizados y de calidad a la ciudadanía, por lo qué agradece al Presidente Luis Abinader, por el apoyo constante en todas las iniciativas de la DAEH, el cual ha fortalecido la entidad.