Danilo Mesa destroza a Paliza tras su discurso sobre narcopolítica y lo acusa de “maldito irresponsable”

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este . — El exregidor y vicesecretario de Deportes del PLD, Ángel Danilo Mesa, salió con los guantes puestos contra el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, luego de que este advirtiera que “pueden venir más casos de narcotráfico vinculados a la política” y llamara a los involucrados a “entregarse”.

Paliza lanzó esas declaraciones durante una alocución transmitida por televisión, donde trató —a ojos de muchos— de despegar al PRM del escándalo de narcopolítica, insistiendo en que la aparición de nuevos casos no se debe a debilidades del gobierno, sino a que ahora “se está actuando sin impunidad”.

Sin embargo, este discurso ha sido interpretado por sectores políticos como una señal de presión dentro del PRM, en medio del creciente escrutinio internacional y de las solicitudes de extradición que pesan sobre dirigentes electos de ese partido, especialmente por parte de agencias como la DEA.

En ese contexto, Mesa —dirigente del Partido de la Liberación Dominicana— desmenuzó sin piedad las palabras de Paliza.

Escuchó al ministro y, según dijo, lo que sintió fue indignación, vergüenza ajena y un profundo cuestionamiento político y moral.

“Anoche escuché al pechito parao de Puerto Plata, el señor José Ignacio Paliza”, dijo Mesa con tono frontal.

Acto seguido, lanzó las preguntas que, asegura, le llegaron de inmediato:

“¿Dónde guardó su prepotencia y su arrogancia? ¿Dónde guardó su cara?”

Mesa afirmó que las declaraciones del funcionario lo obligaron a verse a sí mismo como político frente a sus propios hijos:

“En verdad sentí vergüenza de ejercer y actuar en la política. Mis hijos más pequeños todavía no me han preguntado si es verdad que los políticos somos corruptos y narcotraficantes.”

Reconoció que Paliza dijo “una de sus pocas verdades” al admitir que el narcotráfico permeó la política, pero le recordó que el PRM —partido que Paliza dirige— “se le fue la mano”.

Según Mesa, el oficialismo aceptó dinero sucio “al menos en el 2020 y 2024” con tal de llegar y mantenerse en el poder.

“El único objetivo de ustedes era obtener dinero para ser gobierno y después mantenerse. Aceptaron ese dinero sucio. ¿A cambio de qué? ¿Quieres que te lo diga? A cambio de impunidad.”

El exregidor sostuvo que la crisis de narcotráfico no solo golpea a Estados Unidos, sino que los barrios dominicanos hoy están “cundidos de droga”, y que en esta gestión la sustancia ilícita está en niveles alarmantes:

“La droga más barata de la historia.”

Afirmó que los puntos operan “a la luz del día” y que, aunque las autoridades decomisen cargamentos, entra mucha más droga de la que se incauta.

Para Mesa, el llamado de Paliza a que los implicados se entreguen es insuficiente, teatral y hasta hipócrita.

“Creo que más que entregarse, la cúpula de su partido debería renunciar. Incluyéndolo a usted… maldito irresponsable.”

Las declaraciones de Paliza, que originalmente parecieron dirigidas a marcar distancia de futuros escándalos, terminaron generando el efecto contrario:

han avivado el debate sobre qué tan comprometidos están los partidos, el Estado y la élite política en la lucha contra el narcotráfico.