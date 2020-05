Danilo y Leonel necesitan aliarse para intentar impedir triunfo del PRM

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 11,320 Fallecidos: 422 Recuperados: 3,351 Activos: 7,547

Por Danilo Cruz Pichardo

Leonel Fernández y Danilo Medina tienen 6 semanas de plazo para ponerse de acuerdo, unificar sus fuerzas, con el objeto de intentar impedir que el Partido Revolucionario Moderno los derrote de forma separada. Pero no es que la sumatoria del PLD con la Fuerza del Pueblo automáticamente garantiza mayoría absoluta. Solo uno de varios eventuales escenarios analizados podría competir y hasta ganar la contienda comicial del 5 de julio, conforme al estudio de los resultados de un conjunto de investigaciones de opinión.

El grueso de las encuestas creíbles colocan a Gonzalo Castillo en un lejano segundo lugar. Y Leonel está en tercero. Sin embargo, aunque luzca paradógico, las perspectivas de Leonel Fernández son superiores a las de Gonzalo Castillo en término electoral.

Es que no se trata de quien tenga mejor porcentaje sino de quien tiene menor tasa de rechazo entre Leonel y Gonzalo. Hasta la fecha —y posiblemente ese panorama no varíe mucho— ninguna firma encuestadora que goce de credibilidad y de prestigio otorga triunfo al candidato peledeísta ni en primera ni en segunda vuelta.

Ese dato contrasta con algunas investigaciones que revelan que el doctor Fernández no tiene rechazo entre los peledeístas, o lo tiene muy bajo, los cuales mayoritariamente lo asumirían como su candidato presidencial ante un posible entendimiento con Danilo Medina.

Esos mismos estudios señalan que es la gente de la Fuerza del Pueblo (y sus pequeños partidos aliados) que no apoyarían a Gonzalo Castillo en ningún escenario.

Ante un techo tan rígido, a Gonzalo Castillo no le dan ninguna posibilidad de ganar el certamen electoral del 5 de julio, al menos que sea mediante procedimientos fraudulentos, lo que podría provocar una reacción de crisis política de consecuencias impredecibles, aunque quizás no de forma inmediata, debido a la pandemia de coronavirus que afecta al país.

Siendo así, muchos se preguntan: ¿Qué piensa Danilo Medina? ¿Está dispuesto a perder con Gonzalo Castillo y negociar su impunidad con el PRM, partido donde uno de sus líderes, entiéndase Hipólito Mejía, expresidente de la República, es su amigo personal?

Algunos datos caen en el campo de la especulación, pero sería una postura muy individualista, porque para nada estaría pensando en los miembros del Comité Político, que son todos funcionarios públicos y es raro al que no le atribuyan actos de peculado o el estar envuelto en algún contrato que afecte el interés nacional, motivo suficiente para que cualquier procurador más o menos serio tenga razones para iniciar procesos judiciales.

Es la libertad de gente multimillonaria que está en juego, lo que podría provocar una rebelión de dirigentes del Comité Político, ante el presidente Medina, para presionar un acuerdo con la Fuerza del Pueblo, que abra una brecha electoral viable que permita una posible continuidad en el poder más allá del 16 de agosto del presente año.

Los miembros del Comité Político del PLD son empleados de Danilo Medina y hasta el momento han sido leales y obedientes, al apoyar a un candidato presidencial carente de la trayectoria política que ellos exhiben, pero la gente no puede llegar al suicidio político.

Es a ellos que corresponde asumir la responsabilidad histórica y decirle al jefe de Estado las siguientes palabras: “¡Señor presidente, ese proyecto no funciona, no tiene posibilidad en ningún escenario, es un asunto de vida a muerte, si usted no desmonta esa candidatura nos vamos a joder todos!”

Siempre se ha dicho que en política hay adversarios, los cuales pueden ser circunstanciales. Solo la enemistad y el odio impiden que el presidente Danilo Medina y el doctor Leonel Fernández viabilicen un entendimiento electoral, el cual cada vez está más en contra del reloj, porque apenas estamos a unos 50 días para el torneo electoral presidencial y legislativo.

Lógico: Cualquier acuerdo tiene que hacerse sobre la base de la candidatura presidencial, que es la que involucra mayor interés nacional, pues el 5 de julio no sólo se pone en juego la posición de jefe de Estado, sino también cientos de miles de puestos estatales.

Aunque las posibilidades de triunfo del PRM son elevadas, todavía no se puede hablar de una victoria inminente, toda vez que las encuestas revelan que la sumatoria de los votos del PLD y de la Fuerza del Pueblo generan competencia electoral. Y si el candidato presidencial es el doctor Leonel Ferández, podría observarse ligeramente favorito.

Una alianza entre Danilo y Leonel se ve muy difícil, no así imposible. El instinto de sobrevivencia de 20 años de poder y el temor a persecución política podrían generar un clima de entendimiento en los días que restan, que son pocos. Llega a la memoria las palabras del cronista deportivo Buck Canel, quien decía: “El juego no se acaba hasta que no termina”.