Darío Batista estaba como que le “habían dado puñalá”, y Roberto Neris se lanza en su contra + Vídeo+Audio

Por Robert Vargas

Cuando el regidor perremeísta Darío Batista hizo un juramento en la Sala Capitular por la salud de sus “13 hijos”, todos sus colegas en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este rieron de buena gana, no por el juramento, sino por su revelación de la cantidad de hijos que tiene.

Pero, más importante que ese detalle curioso, (que una persona tenga 13 hijos en el Siglo XXI), lo es la cuestión que lo llevó a hacer el juramento y que, poco después, provocó una reacción directa en su contra el Director de Deportes en el ASDE, Roberto Neris.

¿Qué fue lo que juró Darío Batista y por qué lo hizo?

El pasado jueves, los concejales del ASDE debatían dos solicitudes en una que les hizo el alcalde Manuel Jiménez.

Estos pedimentos eran (1) que le aprobaran la declaratoria de urgencia municipal durante los próximos 60 días y, (2), que le aprobaran una reformulación presupuestaria por unos 143 millones de pesos.

Batista le dijo a sus colegas que él no estaba dispuesto a votar por esas solicitudes de Jiménez, pero al final se vio obligado a hacerlo por presiones que recibió de algunas instancias, que no identificó.

Desde su punto de vista:

“Este municipio no está en urgencia. Esto ha sido algo inducido; esto ha sido algo programado”.

Él se estaba refiriendo a la segunda reclamación de aprobación de un estado de urgencia por Jiménez, quien tiene su credibilidad “por el suelo” en la Sala Capitular.

Manuel Jiménez asegura que la situación es tan grave en la Circunscripción 2 de SDE, que él, para solucionar esa situación, requería tener las manos libres con un “estado de urgencia”.

Pero Batista considera que todo eso es mentira y tiene sus razones.

“Nosotros (los regidores y los funcionarios del ASDE) sostuvimos una reunión en Estación 3, donde se nos decía que le estaban pagando a las compañías (recolectoras de basura) mes por mes (…) y de buenas a primeras a todas las compañías se les debe (…) un furgón de cuatros (furgón lleno de dinero)”.

De esa manera, Batista refutó al alcalde quien acusa a las compañías de presunto incumplimiento de contratos.

El regidor que, si a los recolectores de dinero se le deben sumas millonarias, entonces estos no pueden cumplir con su parte del contrato.

“Yo realmente, Darío Batista, no iba a levantar la mano. Yo no la iba a levantar, pero me bajaron varias líneas y, ¿Les digo la verdad? Yo estoy desde las siete de la mañana como que me han dado “puñalá”, porque yo no iba a aprobar eso, y se lo digo por la salud de mis 13 hijos, que yo no iba a votar “, dijo en tono altisonante.

Luego agregó, casi como si fuera un lamento:

-“Yo voy a aprobar eso porque me han aconsejado porque es un bienestar para el municipio, pero yo dije aquí que yo no lo iba a aprobar pero, realmente, a veces uno tiene que echar para atrás” y, finalmente, aprobó con su voto la declaratoria de urgencia municipal y la reformulación del presupuesto por 143 millones de pesos solicitada por Jiménez.

La reacción de Roberto Neris

Roberto Neris es el Director de Deportes del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, y uno de los más radicales defensores de las ejecutorias del alcalde Jiménez.

A Neris no le gustaron esas expresiones de su compañero de Partido y, en consecuencia, no tardó en reaccionar y aprovechó para lanzarle en cara algunas cosas que le tenía guardadas al concejal Darío Batista.

Según las consideraciones del funcionario, las expresiones de Batista en el plenario son:

-“Muestra de un regidor, que es presidente de una región (organismo del PRM) y quiere tapar su mala gestión como presidente regional y su mala gestión como regidor, quiere taparla con discursos contra el alcalde. Esas con cosas que dan pena”.

Neris argumentó que por comportamientos como el del regidor es que “la política tenemos que adecentarla”.

Insistió en que ese concejal quiere tapar “las malas gestiones individuales quieren tapar el sol con un dedo, con discursos populistas contra un alcalde que está tratando de sacar este municipio de la mala situación que por más de 20 años ha tenido”.

Neris es el segundo funcionario del Ayuntamiento que la emprende directamente contra uno o más de los regidores del ASDE.

La anterior fue la ex concejal Fe María Vicente y el asesor del alcalde Fernánddo Morillo.

Al parecer, se trata de una confrontación abierta entre el alcalde y sus funcionarios de un lado, y los regidores del otro.