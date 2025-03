De Balaguer a Luis Abinader: entre preguntas capciosas y «eso no es verdad»

Por Deivis Cabrera

A lo largo de distintos gobiernos, se ha utilizado como mecanismo para “acercarse a la gente” la realización de encuentros en diversos lugares con el supuesto propósito de “escuchar” sus necesidades y “dar respuestas” a las mismas. Recordamos, por ejemplo, las visitas sorpresa de Danilo Medina, los consejos de gobierno de Leonel Fernández desde los barrios y, ahora, los encuentros denominados “El Gobierno Contigo” que está desarrollando el gobierno actual del presidente Luis Abinader.

El día de ayer, jueves 13 de marzo de 2025, el presidente Luis Abinader llevó a cabo el programa “El Gobierno Contigo” en la comunidad de Pedro Brand, acompañado de una gran cantidad de los ministros de su gobierno y con varios servicios ofrecidos por las instituciones presentes. Durante la actividad, se abrió un espacio para que los municipios de Pedro Brand pudieran expresar al presidente las necesidades de su comunidad. Uno de los que tomó la palabra fue un joven, quien señaló que las becas estudiantiles llegan, pero no alcanzan a quienes realmente las necesitan. Según él, si se asignan diez becas, cinco son otorgadas a los hijos de personas influyentes o cercanas al poder.

La reacción del presidente ante este comentario fue inmediata y enérgica. Primero preguntó al joven: “¿De qué beca estás hablando?”. El joven respondió que se refería a becas universitarias, a lo que el presidente replicó con aún más energía: “¡Eso no es verdad!”, en un tono fuerte y con un rostro aún más expresivo que sus palabras. El presidente continuó y repitió que no era cierto, señalando que se estaba trabajando con una comisión totalmente independiente. Retó a los presentes a que revisaran dicha comisión y añadió que, si alguien conocía un caso en el que una beca se hubiera otorgado a quien no la mereciera, se lo hicieran saber. En todo momento se percibió a un presidente visiblemente molesto.

El semblante del joven cambió al instante. Intentó continuar, mencionando que habían realizado un análisis, pero el presidente hizo caso omiso y siguió justificando su negativa respecto al tema de las becas. Más allá de la veracidad o falsedad de las afirmaciones del joven —un punto que abordaremos en otro momento—, lo que me llama poderosamente la atención es la forma en que respondió el presidente. Su reacción me llevó a recordar un momento histórico que, guardando las distancias, resultan similares.

El 1 de julio de 1968, cuando Joaquín Balaguer se encontraba en un encuentro con la prensa con motivo del segundo aniversario de su gobierno tras asumir el poder en 1966. En ese momento, el país estaba sumido en un clima de violencia, con actos de terrorismo ejecutados por sectores vinculados al gobierno, responsables de asesinatos, desapariciones y torturas. En ese contexto, el reconocido periodista Juan Bolívar Díaz preguntó al entonces presidente Balaguer si consideraba que su gobierno había fracasado, dado que no había cumplido dos de sus principales promesas de campaña: bajar el precio de los productos de primera necesidad y poner fin a los actos de terrorismo impulsados desde el Estado. Antes de que el periodista terminara su pregunta, Balaguer respondió en un tono muy similar al que usó Luis Abinader con el joven de Pedro Brand. Conocido por su control emocional, Joaquín Balaguer se mostró iracundo, calificó la pregunta de Juan Bolívar Díaz como “capciosa” e incluso golpeó la mesa al responder.

Es evidente que hay una marcada diferencia entre Joaquín Balaguer y el actual presidente Luis Abinader en cuanto a sus acciones. A nadie se le ocurriría pensar que el joven de Pedro Brand podría sufrir algo remotamente parecido a lo que le ocurrió a Juan Bolívar Díaz años después, cuando fue víctima de un atentado con un coche bomba. Sin embargo, lo que sí resulta similar es la forma en que ambos presidentes respondieron: una actitud que intimida, limita y desalienta el uso de estos espacios para que la gente exprese lo que vive en carne propia, más allá de lo que los funcionarios puedan reportarle al presidente sobre la realidad cotidiana.

Ojalá que, en la próxima ocasión, el presidente muestre un mejor semblante y elija palabras más adecuadas al responder preguntas o afirmaciones con las que no esté de acuerdo.