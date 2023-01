DE FRENTE, Manuel es diferente

Por Jhonatan Liriano

De seguro les duele, y mucho, porque Manuel Jiménez es diferente.

El tigueraje usaba y quiere usar el Ayuntamiento para instalar plantas de combustibles hasta encima de las escuelas; para cogerse áreas verdes, aceras y espacios públicos; para llenar la ciudad de vallas y bancas de apuestas; para poner a sus propias empresas o socios a recaudar los arbitrio; para cobrar un porciento de cada obra; para hacer negocios sucios en vez servir al pueblo.

Manuel es diferente. Es un servidor público.

Ha desmontado miles de vallas ilegales; no ha dado un solo permiso para estaciones de combustibles en zonas de riesgo; eliminó la privatización de las recaudaciones de arbitrios; recupera áreas verdes para la comunidad; no cobra peaje; transmite en vivo y de forma transparente todas las licitaciones y grandes procesos de compra; trabaja todos los días y vive en el municipio; no anda regalando los recursos de la Alcaldía a sus equipos políticos… Es un servidor público, no un negociante.

El tigueraje no valora ni comprende el valor de la cultura y los recursos naturales. Abandonó la gran Plaza Juan Pablo Duarte, el Monumento a la Caña, el Cachón de la Rubia, la avenida Barceló, las cuevas de Las Américas… Pasaron más de diez años apoyando los negocios de lavado de carros al lado del Faro a Colón, cogiendo las áreas protegidas. Promueven los juegos de azar y la cultura de lo fácil, el vicio, la ostentación y la chercha con el dinero público. Son campeones regalando lo ajeno.

Manuel es diferente. Es un servidor público.

Rescató y da mantenimiento a todos los monumentos patrióticos e históricos y solicita que le entreguen el Faro a Colón (lo administra el Ministerio de Cultura) para ponerlo igual que la Plaza Duarte, la plaza Mella, la plaza Sánchez y el monumento a la Caña.

Construyó una plazoleta para Caamaño e Hilda Gatreux. Impulsa la propuesta para darle un nombre patriótico al municipio. Rescató la avenida Barceló, que era un depósito de escombros al lado del río. Creó Chencha, un espacio de lujo para la promoción de la cultura y lo mejor de la identidad nacional. Inicia este año las bandas de música con niños de los sectores populares. Gestionó con el gobierno del presidente Abinader el remozamiento del malecón de la avenida España. Trabaja en el acondicionamiento turístico del cachón de la Rubia, y creó un enorme parque ecológico al lado de la base aérea de San Isidro ( este año se dará a conocer como corresponde). Manuel promueve y defiende lo mejor del municipio y de los valores patrióticos.

Manuel es diferente. Es un servidor público.

Por eso el tigueraje político no lo comprenderá ni lo comprenderá nunca