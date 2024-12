¿De qué habló Putin en el foro de inversiones en Moscú?

RT

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha intervenido este miércoles en la apertura del 15.º foro de inversiones del banco VTB, que se celebra en Moscú, bajo el nombre ‘Rusia está llamando’.

Fracaso en la derrota estratégica a Rusia

Primero, Putin señaló que algunos países no amistosos se pusieron el objetivo de infligir una derrota estratégica a Rusia, pero no lo lograron. «Se encomendaron la tarea de infligir una derrota estratégica a Rusia, incluso en economía y tecnología, debilitar radicalmente el sector industrial y de servicios financieros de nuestro país, crear una déficit insuperable de bienes en nuestro mercado, desestabilizar el mercado laboral y reducir el nivel de vida de nuestros ciudadanos. Es obvio que estos planes fracasaron», señaló el jefe del Estado ruso.

Pérdidas de empresas europeas

En este sentido, el mandatario aseguró que la ruptura de lazos con Rusia desempeña un papel importante en las dificultades económicas que experimentan tanto países concretos, como Alemania, como toda la Unión Europea (UE).

«Y no solo porque los alemanes y otros europeos han perdido la oportunidad de recibir recursos energéticos rusos a precios aceptables […], sino también por otras razones: es imposible vender sus productos en nuestro mercado, es imposible suministrar componentes a las empresas que previamente habían establecido inversores europeos en nuestro país, es imposible utilizar las rutas logísticas», explicó el mandatario. «El resultado es conocido: las empresas cierran, otras sufren pérdidas», agregó.

¿Habrá condiciones especiales?

El presidente ruso afirmó que si las empresas occidentales quieren volver, Rusia no creará condiciones favorables para ellas. «¿Crearemos condiciones para los que quieran volver? No crearemos condiciones especiales, no expulsamos a nadie ni prohibimos nada, las puertas están abiertas», enfatizó.

«Error» de Volkswagen

Abordando los ejemplos más concretos, Putin calificó de «error» la decisión del fabricante alemán de automóviles Volkswagen de retirarse del mercado ruso.

«¿Por qué abandonó Volkswagen el mercado ruso? Ahora echan a la gente a la calle», cuestionó el mandatario, refiriéndose a las decenas de miles de trabajadores de la empresa que recientemente llevaron a cabo huelgas en las plantas de producción de la marca en Alemania, luego de que se anunciara un recorte salarial del 10 % y se amenazara con cerrar varias de sus fábricas. El líder ruso agregó que su país nunca adoptó ninguna medida de regulación mercantil contra Alemania.

Occidente menos «global»

Ahondando en cómo está cambiando el orden mundial en estos momentos, Putin observó que Occidente es cada vez menos «global», a medida que su participación en el PIB mundial no deja de disminuir.

El mandatario recordó que Rusia viene cooperando con el Sur y el Este Global desde la década de 2000. La participación de estas regiones en el PIB mundial, al contrario, crece, destacó el presidente.

Desempleo récord

En medio de la incertidumbre que viven algunos países occidentales, Rusia tiene una tasa de desempleo récord del 2,3 %, reveló Putin. Mientras, en la mayoría de los Estados europeos, la tasa de desempleo es superior al 7 %. Además, en el periodo comprendido entre enero y octubre de 2024, el PIB de Rusia creció un 4,1 %.

A pesar de todos los desafíos económicos que afronta el país, hasta finales de esta década, la capitalización del mercado de valores ruso debería duplicarse y ascender a dos tercios del PIB. Putin también manifestó que, este año, el crecimiento de la economía local, según cálculos de varios expertos rusos y extranjeros será de casi el 4 %, mientras que en la eurozona será de un poco más del 1 %.

Reservas rusas

El mandatario comentó también la situación polémica con activos rusos congelados en Occidente. Preguntado para qué aumentar las reservas si las pueden robar con tanta facilidad, Putin respondió que «nadie había pensado antes en esto, en que se podría hacer tan fácilmente». «Todos creían que quienes tomaban las decisiones económicas actuaban de manera muy conservadora y entendían sus propios riesgos si socavaban estas normas internacionales de derecho en estas áreas», dijo.

Al mismo tiempo, el líder ruso precisó que EE.UU. y Europa «no dieron el último paso». «Bloquearon, pero aún no nos han robado completamente este dinero», indicó.

«¿Quién puede prohibir el bitcóin?»

El presidente comentó también el crecimiento de la popularidad del bitcóin y otras monedas digitales, que, según él, evolucionarán, independientemente de cuál sea el destino del dólar. «Dado que la participación de EE.UU. en la economía mundial se está reduciendo y, por lo tanto, también la influencia del dólar en los procesos económicos mundiales, se están produciendo de forma natural procesos relacionados con el uso de otros instrumentos», explicó.

«El bitcóin, por ejemplo, ¿Quién puede prohibirlo? Nadie. ¿Y quién puede prohibir el uso de otros medios de pago electrónicos? Nadie, porque son nuevas tecnologías», concluyó.