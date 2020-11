“De ti yo Quiero un Chin” Ambar “La Nieta’’ Ft Luis Vargas + Vídeo

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 131,636 Fallecidos: 2,274 Recuperados: 109,135 Activos: 20,227

Por Ramón Chávez

Esta colaboración surge en el momento de gran auge para los “featurings” durante la pandemia y coloca a la artista en el gusto popular, demostrando su calidad artística.

Con el tema “De ti yo quiero un chin” y junto a este gran ícono de la bachata Luis Vargas, Ámbar busca posicionarse con mayor fuerza en el ambiente artístico del país y quién quita que un poco más allá, porque al lado de un reconocido artista con trayectoria nacional e internacional cualquier cosa es posible.

La canción es una composición de Juan Carlos Feliz, con arreglos del maestro Rafael Brito, quien además es productor de su video clip que está dando de qué hablar en las redes sociales por la personalidad y la fuerza interpretativa de estos dos dominicanos, de las que conocemos su trayectoria y cualidades.

“De ti yo quiero un chin”, ya se encuentra sonando en la radio y se encuentra disponible en las plataformas digitales, canción ha tenido una gran aceptación por los amantes de la bachata y los seguidores de ambos artistas.

“Agradezco eternamente a Dios y a Luis Vargas por el apoyo que me ha brindado al grabar “De ti yo quiero un chin” conmigo. La experiencia ha sido maravillosa y edificante ya que, más allá del gran artista que siempre he admirado, he descubierto en él a ese excelente ser humano, humilde, respetuoso, comprometido, responsable, sincero, solidario y cualquier atributo que ennoblezca y engrandezca a alguien”, manifestó Ambar.

Y agregó: “Me siento honrada y llena de entusiasmo por la participación de esta gran estrella de la música en este nuevo proyecto. Toqué muchas puertas para este ‘featuring’, pero no fue posible hasta que llegué con el Rey Supremo, a través del productor Rafael Brito, a quien también le estaré por siempre agradecida”.

Luis Vargas, señala que fue para él un gran honor realizar este trabajo con La nieta Ámbar, ya que vio en ella lo que calificó como un “talento único, una voz dulce, picarona y de gran sensualidad.”

Ámbar “la Nieta”, quien tiene ya tres producciones discográfica, es oriunda de Nagua, es una artista de gran versatilidad, poseedora de una sólida formación musical y vocal, cantante e instrumentista, y que ha demostrado gran destreza y dominio de otros géneros como balada, merengue y salsa.

Video relacionado