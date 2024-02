«Deberíamos matarlos a todos»: Un congresista de EE.UU. sobre los niños palestinos de Gaza

Fuente externa

A todos los niños palestinos de la Franja de Gaza «deberían matarlos», declaró el congresista republicano Andy Ogles, del estado de Tennessee, en respuesta a la pregunta de una activista propalestina sobre las atrocidades que el Ejército de Israel está cometiendo en el enclave.

Un video, grabado la semana pasada y difundido este martes en las redes sociales, muestra a activistas preguntando a Ogles si es consciente del «genocidio que está ocurriendo ahora mismo en Palestina» y si había hecho un llamamiento a un alto el fuego. «He visto las imágenes de cadáveres de niños destrozados. Son los dólares de mis impuestos los que van a bombardear a esos niños», dijo la mujer al congresista.

Por su parte, Ogles respondió: «¿Sabe qué? Creo que deberíamos matarlos a todos, si eso hace que usted se sienta mejor. Hamás y los palestinos han estado atacando a Israel durante 20 años. Es hora de pagarlo con consecuencias».

«Cómplice de asesinato e infanticidio»

Esta declaración del funcionario estadounidense provocó una oleada de indignación en las redes sociales. Una internauta escribió en su cuenta de X: «Andrew Ogles afirma que nosotros (EE.UU.) somos responsables de matar a todos los palestinos (genocidio). El Congreso + [Joe] Biden + todo el Gabinete son todos unos criminales de guerra».

Otra usuaria calificó al congresista de «cómplice de asesinato e infanticidio» y pidió su destitución.

«Querida América, cuando veas a imbéciles como Andy Ogles, por favor, que sepas que él no representa lo que sentimos todos los residentes de Tennessee. Esto es horrible y repugnante», tuiteó un hombre.

Otro manifestó que el funcionario «debería ser censurado por abogar e incitar públicamente al genocidio de los palestinos».

Número sin precedentes de niños muertos y mutilados

De acuerdo con un comunicado publicado el martes por la organización Save The Children, desde el inicio de la escalada del conflicto «las fuerzas israelíes han matado y mutilado a niños en la Franja de Gaza a un ritmo y una escala sin precedentes». Afirmó que alrededor de 12.400 niños murieron y otros miles permanecen desaparecidos. Además, 100 niños palestinos fueron asesinados en Cisjordania.

La organización también informó en enero que como media, unos 10 niños al día han perdido una o ambas piernas en el enclave palestino desde que comenzó la ofensiva de Israel. Muchas de esas amputaciones se han realizado sin anestesia.

PRO-PALESTINE ACTIVIST: “I’ve seen 🎥of shredded children’s bodies. That’s my tax money bombing those kids.”@AndyOgles: “I think we should kill em all, if that makes you feel better.”

ACTIVIST: “Do you even have a heart?”

OGLES: “Death to Hamas.”

A disturbing Ogles exchange. pic.twitter.com/Dpnjqzw43n

