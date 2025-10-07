Fuente Externa

Santo Domingo.– La Defensa Civil Dominicana brindó cientos de asistencias durante la celebración de la Feria Internacional del Libro 2025, que se desarrolló en la Plaza de la Cultura desde el 25 de septiembre hasta el 5 de octubre.

Por disposición del director ejecutivo de la entidad, Juan Salas, fueron instalados dos puestos de atención prehospitalaria y uno de niños extraviados, para brindar servicio a las personas que pudieran sufrir algún percance de salud o que, de alguna manera, se extraviaran entre la multitud.

Además, 32 miembros de la institución, entre ellos voluntarios, técnicas y técnicos en rescate, así como personal médico, estuvieron desplegados en todo el perímetro de la feria, velando por el bienestar de los visitantes.