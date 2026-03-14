Defensa civil de Santiago recupera cadáver de joven debajo de puente

Fuente externa

SANTIAGO.- La Defensa Civil informo de la recuperación de un cadáver de un hombre que se encontraba desaparecido en esta ciudad de Santiago.

De acuerdo a declaraciones de Francisco Arias, director del organismo de socorro, se notificó por el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 sobre la presencia de una persona debajo del puente Hermanos Patiño, en las aguas del río Yaque del Norte, en la ciudad de Santiago.

“De inmediato, una unidad de la Defensa Civil se desplazó al lugar, donde se procedió a realizar las labores de recuperación de un cadáver de sexo masculino, de identidad hasta el momento desconocida” indico.

En esta operación participaron activamente los Bomberos de Santiago, el Sistema de Emergencias 911, Defensa Civil, Policía Nacional, Digessett y personal del Sistema Nacional de Salud.

Luego de ser recuperado, el cuerpo fue entregado a las autoridades correspondientes, específicamente al INACIF, al Departamento de Homicidios y al Ministerio Público, quienes realizarán las investigaciones de lugar para determinar las causas del fallecimiento.

Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte de esta persona, que fue encontrada debajo del puente Hermanos Patiño en el río Yaque del Norte.