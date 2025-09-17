Defensa Civil fortalece articulación de autoridades nacionales en Gestión de Riesgos con mesas regionales

Fuente externa

Santo Domingo.– La Defensa Civil y Global Support and Development (GSD) desarrollaron durante varios días de este mes las “Mesas de Articulación y Preparación por la Temporada Ciclónica 2025”, una iniciativa preventiva que llegó a seis regiones del país con cobertura nacional.

Estas jornadas, que se realizaron como parte del proyecto “Fortalecidos”, ejecutado a través del organismo naranja con el financiamiento de GSD, buscaron fortalecer las acciones de prevención y preparación para la respuesta de los miembros del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (CPMR), el empresariado y líderes locales de todas las provincias del país.

El primer encuentro se realizó en la provincia La Altagracia, encabezado por el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, y la gobernadora local, Daysi D’Oleo, quienes calificaron la reunión como indispensable para la buena coordinación entre los distintos actores, ante la amenaza de un fenómeno hidrometeorológico en la época de huracanes.

Luego, las mesas llegaron de forma simultánea a las provincias Duarte, Montecristi, Peravia, Barahona y Santiago, donde miembros de instituciones de respuesta a emergencias de cada demarcación, encabezados por las gobernadoras Ana Xiomara Cortes, Leissa Cruz, Ángela Yadira Báez, Oneida Féliz y Rosa Santos, respectivamente, pudieron ser partícipes de la iniciativa.

Salas especificó que estas reuniones regionales son parte de los esfuerzos que se realizan desde el Gobierno para estar más preparados y lograr un mejor desempeño ante las posibles amenazas a las que estamos expuestos como país, con el fin de preservar vidas y propiedades ante un evento adverso.

Los temas tratados

Durante las sesiones, diferentes pronosticadores del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) presentaron el panorama de la Temporada Ciclónica y el estado del tiempo; también, los subdirectores de la Defensa Civil, Bernardo Rodríguez, Rubén Frontal y Delfín Rodríguez, proyectaron las directrices a seguir por la época y las funciones de los CPMR locales, la funcionalidad de la Sala de Situación y el Sistema Integrado Nacional de Información (SINI), respectivamente.

También hablaron sobre el uso de la tecnología en la gestión de riesgos y la aplicación AlertaDO, una herramienta tecnológica de la Defensa Civil utilizada para reportar incidencias e identificar riesgos, disponible gratis para todo público.