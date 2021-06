Defensores Públicos inician huelga parcial indefinida en Juzgados Atención Permanente

Por Julio Benzant

Santo Domingo Este. La Asociación Dominicana de Defensores Públicos (ADDP), inició este jueves un paro parcial indefinido en los Juzgados de Atención Permanente en todo en el país, en demanda de reivindicaciones laborales.

Las interrupciones de servicios en las Oficinas de Atención Permanente, serán en sus labores extraordinarias, de servicios nocturnos, en los días feriados y de los fines de semana,

Los letrados de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), exigen se cumplan derechos adquiridos ya conquistados, como el pago del salario 14 o bono vacacional, el pago de los viáticos, pago de las horas extras, entre otros beneficios.

Ruth Esther Ubiera Rojas, presidenta de ADDP, dijo que luego realizada una asamblea general con los miembros, se decidió la paralización parcial e indefinida de los servicios, en busca de respuestas a sus reclamos.

“Buscamos se cumplan con los derechos adquiridos ya conquistados, como el pago del salario 14 o bono vacacional, el pago de los viáticos, pago de las horas extras, entre otros, por lo que hemos realizado diferentes acciones tendentes a la restitución de los mismos”, indicó Ubiera Rojas.

A continuación el comunicado de los Abogados de la Defensoría Pública:

Santo Domingo, D.N

09 de junio del año 2021.-

Señores:

Dirección y Dirección Técnica de la Oficina Nacional de Defensa Pública.-

Asunto:

Comunicación Especial Sobre Paro Indefinido En La Realización De Las Labores Extraordinarias Nocturnos, Días Feriados Y Fines De Semana.

Distinguidos Dirección y Dirección Técnica:

Después de un cordial saludo, quienes suscriben la Asociación Dominicana de Defensores Públicos, en la persona de sus representantes, Ruth Esther Ubiera Rojas, Joanna Encarnación, Zoila González, Engels Amparo, Pablo Ventura, Geraldin Mendoza, Walkiria Aquino, Marleidi Vicente, Ivan Baldayac y Delio Jimenez; personas encargadas y comprometidas en velar especialmente por la progresividad de los derechos de los Defensores Públicos, personal administrativo, fijo y contratado de la prestigiosa Oficina Nacional de Defensa Pública. Tienen a bien exponerles lo que sigue:

Resulta que desde el mes de junio del año 2020 la Asociación Dominicana de Defensores Públicos ha iniciado una lucha en busca de la reivindicación de los derechos adquiridos ya conquistados, como el pago del salario 14 o bono vacacional, el pago de los viáticos, pago de las horas extras, entre otros, es por ello que se han realizado diferentes acciones tendentes a la restitución de los mismos. Actualmente seguimos en pie de lucha.

Por esa razón habíamos programado un piquete el viernes 16 de abril a las 9:00 horas de la mañana ante las instalaciones del Ministerio de Administración Pública (MAP), sin embargo en esa misma semana se realizó una reunión con los directivos de dicha institución, en donde fue aprobado el desembolso efectivo del salario vacacional, de las labores extraordinaria, de los viáticos, entre otros.

A raíz de dicha reunión el compromiso institucional era el pago sin dilaciones del monto adeudado, es decir el pago de los turnos realizados por los Defensores Públicos y Abogados Adscritos en la Oficina Judicial De Servicios De Atención Permanente desde el mes de junio del año 2020 hasta diciembre de ese año, de igual forma el pago de dichas labores extraordinarias desde el mes de enero hasta mayo del presente año.

Al realizar una suma rápida, la institución adeudará para finales de este mes un año de labores extraordinarias y viáticos, sin que exista la seguridad interna, la firmeza y el compromiso institucional sobre la fecha en que se va a pagar, a pesar que las labores y viáticos del año pasado ya están trabajados y presupuestados. La actitud de inercia evidencia faltas en el deber de diligencia del Departamento de Recursos Humanos, así como de la falta de exigencia a dicho departamento por parte de la Dirección y Dirección Técnica de la Oficina Nacional de Defensa Pública, conculcando los derechos de los servidores a una remuneración justa y a tiempo, la alteración de la estabilidad en el puesto, se ha evidenciado una falta de lealtad hacia los usuarios internos de la institución que ejecutan el servicio directo con el usuario externo, además una falta en el deber de la sana administración, entre otras reglamentaciones contenidas en las disposiciones normativas que regulas las relaciones entre los servidores públicos y la institución para la que laboran.

Es importante apuntar que los Defensores Públicos y los Abogados Adscritos, nunca han dejado de brindar el servicio ante la Oficina de Atención Permanente durante todo este tiempo, sin embargo la situación institucional en la ONDP, es insostenible y no tiene justificación alguna, pues tampoco se ha emitido un comunicado de las autoridades indicando la programación de pago, por lo que es ineludible el hecho que no existe la voluntad de resolver la cuestión y ponerse al día con dichos pagos, vale decir que este debe pagarse mes por mes y no cada seis meses o cada año, es la razón de la presente.

En fecha lunes 07 del presente mes fue realizada una asamblea general con los miembros de la de la Asociación Dominicana de Defensores Públicos, cuyo resultado es EL PARO DE LA REALIZACION DE LOS TURNOS EN LA OFICINA JUDICIAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PERMANENTE EN HORARIOS NOCTURNOS, DIAS FERIADOS Y

FINES DE SEMANA HASTA TANTO SEAN PAGADOS LOS MONTOS ADEUDADOS CONCERNIENTES A 11 MESES.

Dicho paro de la realización de los turnos en la Oficina Judicial De Servicios De Atención Permanente en horarios nocturnos, días feriados y fines de semana SE HARA EFECTIVO A PARTIR DEL LUNES 14 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

Sirva la presente como una invitación a quienes se le dirige de realizar reivindicaciones al respeto, al cumplimiento efectivo del deber institucional con los usuarios internos, a la efectividad del pago de los trabajadores, en el reconocimiento de las faltas y la erradicación de estas.

RUTH ESTHER UBIERA ROJAS

Presidenta Asociación Dominicana de Defensores Públicos

ZOILA MARGARITA GONZALEZ SEVERINO

Secretaria General

IVÁN ROBERT LUIS BALDAYAC ALMONTE

Secretario A. Litigios

JOHANNA MAGDALENA ENCARNACIÓN DOTEL

Secretaria de Relaciones Públicas

WALKIRIA AQUINO DE LA CRUZ

Secretaria Planes Sociales

MARLEIDI ALTAGRACIA VICENTE ALMANZAR

Secretaria de Asuntos Internacionales

PABLO JOSE VENTURA

Secretario P. Miembros

ENGELS MIGUEL AMPARO

Secretario Def. Abogados Adscritos

GERALDIN DEL CARMEN MENDOZA REYES

Secretaria A. Gremial

DELIO LEONIDAS JIMENEZ BELLO

Secretario A. Cultural

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +1,141 Nuevos 305,569 Fallecidos: +9 Nuevos 3,695 Recuperados: 248,966 Activos: 52,908