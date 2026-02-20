Delcy Rodríguez sanciona emblemática Ley de Amnistía

RT:-La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sancionó este jueves la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada por unanimidad esta misma jornada por la Asamblea Nacional, a partir de un proyecto que ella misma consignara en enero pasado en interés de abonar a la reconciliación nacional.

Entonces, la mandataria expresó su deseo de que el instrumento «sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia y desde el extremismo; que sirva para reencausar la justicia […] y la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas».

Los principales puntos de la ley

La recién aprobada ley tiene por finalidad «conceder una amnistía general y plena» a las personas «procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos, desde el primero de enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026».

Los hechos que se toman en cuenta de ese lapso son:

Golpe de Estado del 11 de abril de 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas.

Los hechos de violencia por motivos políticos en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003.

Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en febrero y marzo y en agosto de 2004; en mayo de 2007; tras las elecciones presidenciales de 2013; en febrero y junio de 2014; de marzo y agosto de 2017; en enero y abril de 2019 y en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Una vez entre en vigor la norma, la Policía, los cuerpos de investigación y los militares «darán por finalizadas las averiguaciones y procedimientos relativos a los hechos» referidos. Del mismo modo, los archivos sobre los procesos abiertos a las personas amnistiadas deberán ser eliminados.

Se estipula asimismo que el Ejecutivo Nacional será el responsable de desarrollar e implementar mecanismos para asegurar el cumplimiento de la normativa legal. Como primera medida, se estableció una comisión especial conformada por 23 parlamentarios pertenecientes a todas las fracciones políticas, quienes se encargarán de hacerle seguimiento a la puesta en obra de la amnistía.