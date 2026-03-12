Delcy Rodríguez se pronuncia tras el reconocimiento legal de EE.UU. al Gobierno de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo estar «agradecida» por el «reconocimiento legal» del Gobierno de Venezuela hecho público esta jornada por el Departamento de Justicia de EE.UU., trámite que formalizó el anuncio que realizara el pasado sábado el presidente de ese país, Donald Trump.

«Eso no es el reconocimiento a una persona, ni a un Gobierno. Es el reconocimiento a un país. Y que ese país pueda recuperar su vida, [que] pueda respirar en materia de servicios, de salud, de educación. Eso, para mí, es lo importante que puede traer todo este proceso de reordenamiento y, yo digo, de normalización: que Venezuela viva un proceso, porque es su derecho, Venezuela lo merece […]. Ese reconocimiento lo aceptamos con humildad, con modestia como país, para que podamos seguir avanzando en unión nacional», valoró la dignataria en una intervención difundida por su oficina de prensa.

Rodríguez enfatizó que Washington y Caracas conversan «todos los días». En el marco de esos intercambios, sostuvo, cada parte ha tenido la ocasión de exponer sus «puntos de vista» sobre diversos asuntos. De momento, refirió, se reactivó el comercio de hidrocarburos desde el país suramericano hacia suelo estadounidense, mientras que desde la nación norteamericana se han importado insumos médicos destinados a rehabilitar el sistema de salud.