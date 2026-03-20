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El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, anunciaron la visita de una delegación al país para promover el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y la Conferencia Internacional de Eliminación Gradual de Combustibles Fósiles que se celebrará el 28 y el 29 de abril, en Santa Marta, Colombia.

Informaron que esta delegación que estará en el país del lunes 23 al miércoles 25 de la semana próxima, está integrada por Andrés Gómez y Amira Serhani, respectivamente coordinador para Latinoamérica de la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, y responsable de las Relaciones Gubernamentales y del Compromiso Multilateral con los países participantes del tratado sobre combustibles fósiles.

Señalaron que la delegación agotará una intensa agenda que comprende reuniones con los directores de los principales medios de comunicación del país, entrevistas en programas de radio y televisión, y encuentros con autoridades.

Indicaron que el próximo martes, 24 de marzo, a las 10:00 a.m., celebrarán una rueda de prensa y a seguidas un encuentro con los principales dirigentes y militantes de organizaciones climáticas y ambientalistas del país, en el restaurante Vizcaya, de esta Ciudad.

Explicaron que la conferencia internacional de Santa Marta que la delegación promueve, está siendo organizada por Colombia, los Países Bajos y Tuvalu, con la finalidad de iniciar un proceso para explorar vías, escenarios, opciones de gobernanza y mecanismos financieros necesarios para lograr una transición justa a nivel mundial.

Plantearon que la República Dominicana forma parte de los pequeños Estados insulares del planeta que están amenazados por la elevación del nivel del mar y por los fenómenos extremos del cambio climático como son los huracanes o tifones, las sequías y las olas de calor extremo.

Detallaron que Andrés Gómez forma parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking, de la Asamblea de Censat Agua Viva, y vicepresidente del acueducto comunitario ADEC de la vereda Cascajo, Marinilla, Antioquia, Colombia.

Se formó como ingeniero de petróleos en la Universidad Nacional de Colombia, como especialista en ingeniería geotérmica en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, y como magíster en artes en la Universidad Nacional de Colombia, en escrituras creativas.

Por su parte, Amira Serhani cuenta con diez años de experiencia en organizaciones de eventos multilaterales y diplomáticos, incluidos diálogos gubernamentales, encuentros con de líderes subnacionales, reuniones de jefes de gobierno y encuentros ministeriales.

El CNLCC e INSAPROMA invitaron a los dirigentes de las organizaciones medio ambientales y climáticas a encontrarse con esta delegación el próximo martes, 24 de marzo.

“Será una ocasión para intercambiar con estos compañeros las experiencias que hemos tenidos en los últimos años de lucha contra las plantas de carbón y a favor de las energías renovables, y de escuchar de parte de ellos las experiencias al respecto que se han vivido en Colombia y en otros países de América Latina y el Caribe”, afirmaron.