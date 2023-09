Delegaciones Haiti y RD se reunirán mañana en la frontera para tratar el tenso tema del Canal sobre el río Masacre

Por la Redacción

Santo Domingo. La tensa y conflictiva situación en las relaciones Haití y República Dominicana por la casi terminación de un canal que desvía las aguas del río Masacre hacia localidades haitianas, la desbordada migración de indocumentados y los asesinatos de una familia y su amigo en una localidad de Dajabón, podrían distenderse éste miércoles con un importante encuentro en una mesa de diálogo entre autoridades haitianas y dominicanas.

La reunión, que se realizará en la fronteriza ciudad de Dajabón, en el noroeste del país, ha generado sus expectativas en círculos de los dos países, sobretodo, en el contexto de un cierre parcial de la frontera desde que se agudizó la confrontación por la construcción del canal sobre el rio Masacre que nace en suelo dominicano aunque comparte unos cinco kilómetros de agua binacional.

La realización del encuentro entre misiones haitianas y dominicanas, fue revelada esta mañana al programa El Día, de Telesistema, por el ex embajador y ex ministro de la diáspora haitiana, Edwin Parisson, quien no reveló la hora ni el lugar preciso en donde se efectuará el encuentro, ni tampoco ofreció mayores informaciones sobre el rango oficial de los interlocutores haitianos, ya que dicha construcción se les atribuye a un empresario y un senador haitiano.

El río Masacre nace en las estribaciones de la loma de Pico de Gallo, en territorio dominicano, pero en un tramo corto de algo mas de cinco kilómetros se interna en suelo haitiano para luego proseguir su rumbo hasta Monte Cristi y desembocar en el mar.

Ha trascendido que la construcción del canal está prácticamente terminado tendrá un trayecto de unos 40 kilómetros y pasará por distintos poblados haitianos.

Paraisson favoreció que el tema sea manejado por la llamada «diplomacia civil» y resaltó que la convivencia entre haitianos y dominicanos en los pueblos fronterizos se mantiene inalterable y sin ningún sobresalto de conflictos.

Entrevistado por los periodistas Edith Febles y German Marte, Paraisson manifestó que el camino más saludable es el establecimiento permanente del diálogo y escuchar las recomendaciones de los informes técnicos especializados que levanten las comisiones oficiales designadas para tales fines.

Igualmente, el ex diplomático favoreció la reactivación de la llamada Comisión Mixta Binacional, un espacio que ha estado paralizado desde hace un gran tiempo y que se creo para interconsultas y hallar soluciones de problemas entre los dos países.

El asesinato a tiros y golpes de una pareja de esposo, su hijo de 18 años y un amigo de la familia que fue a la casa la semana, ha sido e detonante de la indignación colectiva en República Dominicana en los últimos días, aumentando los decibeles de protesta y rechazo contra la presencia ilegal de haitianos en el territorio nacional.