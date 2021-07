La solución del aseo urbano de SDE no está en manos de su ayuntamiento

Autor Waldys Taveras Director Ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo

Quiero reconocer la pluralidad de este medio de comunicación, la tolerancia de su director Robert Vargas, al publicar las posiciones de aquellos que en muchas ocasiones no coincidimos como lo es el enfoque a la gestión municipal que encabeza Manuel Jiménez.

El 9 de marzo del 2021, Ciudadoriental.com publicó mi reflexión en la que establecía que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, requería hacer uso de las disposiciones de la Ley 176/07 y solicitar la intervención del poder ejecutivo en la prestación del servicio de aseo urbano.

Algunos regidores y allegados a mi apreciado Alcalde Manuel Jiménez me satanizaron, me hicieron todo tipo de acusaciones pero hoy 4 meses y 15 días después en medio de una gran crisis sanitaria y ambiental el Presidente Luis Abinader, el gobernante más preocupado por la salud de los dominicanos, se vio en la obligación de dar la mano amiga y solidaria al Municipio Santo Domingo Este, hoy me arriesgo de nuevo con esta reflexión y propuesta.

Hago esta propuesta no solo por lo que he tratado de aprender en los textos de administración pública local, sino también por la realidad vivida, en los últimos 7 días en que por instrucciones del Sec. General de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D Aza he estado acompañando a valiosos servidores municipales de la nueva L.M.D. y del Ayuntamiento Santo Domingo Este, en el campo de batalla por restablecer el ornato y la salubridad pública, del Municipio más Poblado del País.

La recolección debe ser de frecuencia diaria

En rutas con horarios pre-establecidos

Establecer ruta y frecuencias de 2 a 3 veces por semana, es lo que dicen los textos, lo que se dice en la academia donde oímos y aprendemos todo lo ideal.

Hasta la pasada semana creía y defendía las rutas y frecuencias, hasta que doña Adela una mujer que comparte un espacio de 40Mts cuadrados, con su ventorrillo, los dos dormitorios, un pequeño baño con un sanitario, el comedor y cocina juntos en esos 5 Mts2 de ancho por 8 Mts2 de largo, me señalo:

“Lo veo en Televisión diciendo que la basura hay que recogerla cada dos y tres días; venga a ver ¿cree usted que puedo guardar la basura de comida y los papeles sucios de M…….. en baño por dos y tres días en esta casita sin enfermarme? déjese de pendejada y hable cuando usted vea como son las cosas, como viven los otros” Doña Adela, una vecina de SDE

He comprobado que en gran parte de Santo Domingo Este, la recolección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) hay que realizarla diariamente, porque sus viviendas, son pequeñas de 80 a 110 Mts2 de construcción.

En los asentamientos informales los hay más pequeños, donde no hay espacios para mantener en su interior residuos sólidos de rápida descomposición.

Los que están en condominios fueron diseñados sin que las autoridades de planificación urbana exigieran a los constructores espacios y mecanismos para la disposición de los residuos sólidos, o se recoge diariamente o se acumularán residuos en espacios que se convertirán en vertederos improvisados, por lo que se debe ponderar las diferentes modalidades establecidas para la prestación de los servicios públicos y su sostenibilidad financiera.

Santo Domingo Este, con una producción de aproximadamente 1,750 toneladas de residuos urbanos diariamente y su amplio territorio requiere de un mínimo de 39 y máximo de 45 camiones compactadores con capacidad de transportar 15 o más toneladas de residuos y 12 de los que tienen máximo de 2.5 toneladas para las zonas de difícil acceso, también requiere de contenedores para colocar en asentamientos humanos de alta producción, de una cantidad de zafacones para colocarlo en lugares específicos, especialmente los que son de uso de mucho público.

En el Ayuntamiento Santo Domingo Este, se han adquirido una cantidad de camiones compactadores, y pequeños camioncitos que podrán remediar el servicio de recolección, pero no garantizar dicho servicio.

Deseo el mayor de los éxitos en este esfuerzo de la administración municipal, pero dudo que esos camiones compactadores de mediana capacidad puedan recolectar las 1,750 toneladas de Residuos Sólidos Urbanos que diariamente produce el municipio.

Modalidades para la prestación del servicio de aseo urbano

La recolección de residuos sólidos, es un servicio público municipal, en consecuencia su prestación se debe realizar por los métodos que establezcan las normas legales.

En la Republica Dominicana los servicios públicos tienen rango constitucional, según lo dispone el art. 147 de la Carta Magna:

El Estado garantiza el acceso a servicios públicos de calidad, directamente o por delegación, mediante concesión, autorización, asociación en participación, transferencia de la propiedad accionaria u otra modalidad contractual, de conformidad con esta Constitución y la ley.

En igual sentido lo establece la ley Orgánica Municipal 176/07 en sus art. 210 al 212, por lo que no constituye un acto ilícito contratar a particulares para la prestación de los servicios públicos municipales, siempre y cuando se realicen dentro del marco de las disposiciones de la ley 340/06.

Creo que en los ayuntamientos de grandes territorios y una alta población el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, (como lo es Santo Domingo Este) que requieran más de 10 unidades recolectoras para la prestación del servicio debe ser contratado bajo un proceso de licitación pública con empresas nacionales o internacionales con vasta experiencia en la prestación de este servicio.

En virtud de la logística colateral que conlleva el mantenimiento y la reparación de una flotilla de más de 20 camiones compactadores, a esa flotilla vehicular para su sostenimiento se le debe tener un taller de mecánica para mantenimiento y reparaciones.

Esta modalidad es la usada en la mayoría de las grandes ciudades, ha sido exitosa en el Distrito Nacional, en Santiago de los Caballeros, en Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, los municipios de mayor población del país.

El A.S.D.E. No Tiene Suficiencia Financiera Para la Prestación del Servicio de Aseo Urbano.

Tal como señale la semana pasada, el A.S.D.E. no tiene la capacidad financiera para realizar un eficiente servicio de Aseo Urbano, ni una programación del gasto, en que lo asuma como prioridad.

El costo de la recolección se aproxima a los 800 millones de pesos anuales, teniendo presupuestado el ayuntamiento para este servicio algo más de 400 millones de pesos anuales.

Dada la incomprensión de la modalidad de prestación del servicio por contratación y su insuficiencia financiera, creo que para garantizar la salubridad pública y un medio ambiente sano, se impone que el gobierno central dentro del marco de subsidiaridad establecida en la ley 176/07, asuma por si o a solicitud del gobierno local la prestación del Servicio de Aseo Urbano del polígono que hoy constituye la circunscripción electoral No. 3, la parte que corresponde al Municipio Santo Domingo Este, de lo contrario la crisis serán reiteradas.

Creo que con un presupuesto de 18 millones de pesos mensuales, se podría partir a una licitación pública bajo la modalidad de limpieza total del territorio por una suma mensual determinada, y que este servicio sea supervisado y garantizado bajo un convenio del entre el A.S.D.E y la entidad de la municipalidad que designe el Presidente Luis Abinader.

En próximo martes espero abordar la Disposición Final de los Residuos Sólidos, según la Ley 225/20 sus métodos y el más adecuado para el Gran Santo Domingo.