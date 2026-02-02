«Descuartizaban bebés, les sacaban los intestinos y comían sus heces»: archivos de Epstein revelan sacrificios rituales

RT.-En los nuevos archivos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, publicados este viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que incluyen 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionadas con el caso, se menciona una denuncia de sacrificios rituales con canibalismo.

Según el documento EFTA00147661, el FBI entrevistó a una presunta víctima de violación por parte George H.W. Bush, expresidente de Estados Unidos. La víctima relató que mientras estaba en un yate propiedad de Epstein «presenció cómo hombres afroamericanos mantenían relaciones sexuales con mujeres rubias blancas» hasta hacerlas sangrar.

«[Él] Fue víctima de una especie de sacrificio ritual en el que le cortaron los pies con una cimitarra [sable de hoja curva y un solo filo], pero sin dejar cicatrices», reza el texto. Además, se menciona que la víctima fue testigo de descuartizamiento de bebés, a quienes «les extraían los intestinos y algunas personas comían las heces de dichos intestinos».

A raíz de esta información, ha resurgido en las redes sociales un video de la modelo mexicana Gabriela Rico Jiménez de 2009, cuando frente a un hotel de lujo en Monterrey, México, acusó a presuntas élites de practicar canibalismo.

«¡Comieron humanos, asquerosidad!», gritaba la joven, que había asistido a una fiesta privada en el lugar. «Yo no estaba enterada de nada, que habían, o sea de los asesinatos sí, pero que habían comido humanos, humanos! Huelen a carne humana», añadió.

El Departamento de Justicia destacó que la información contenida en los archivos «puede incluir imágenes, documentos o vídeos falsos o presentados de forma fraudulenta», argumentando que «todo lo que la ciudadanía envió al FBI se incluyó en la producción que responde a la Ley» sobre la Transparencia de Archivos Epstein, aprobada en noviembre pasado tras meses de presión pública y política.