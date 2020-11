Desde lo profundo de la base del PRM en SDE tachan de “traidor” al presidente Luis Abinader por dar la espalda a Eddy Olivares + Audio

Por Robert Vargas

Todos en la Zona Ñ6 de Santo Domingo Este, y más allá, lo conocen con el sobrenombre de “El Boti”, pero su nombre real es Ciriaco Matos Montás . Él es el presidente de esa zona del Partido Revolucionario Moderno.

La tarde de este día cuatro de noviembre, “El Boti” “se la jugó” de manera franca, directa y abierta. Con su lenguaje pueblerino acusó al presidente Luis Abinader de ser un presunto “traidor” por que, supuestamente le dio “un duro golpe” al PRM y al país al darle la espalda a Eddy Olivares Ortega en sus aspiraciones de ser el presidente de la Junta Central Electoral.

Matos Montás grabó un audio y lo compartió en los grupos de WhatsApp y lo envió directamente a Ciudad Oriental. Quería que todos conocieran de su indignación, que no es solo suya, sino de otros muchos perremeístas, solo que algunos prefieren guardar las apariencias.

Como aquel que me dijo que “lloraran como mujeres lo que hoy no han sabido defender como hombres”, (los luisistas), al presuntamente entregarla la Presidencia de la JCE “a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo”.

Solo que este me lo dijo en condición de mantener su anonimato, pero ese sentimiento se extiende a lo largo y ancho de la base del PRM en Santo Domingo Este.

Sencillamente, están indignados con Luis Abinader y su grupo dentro del PRM, del cual consideran que se habría plegado a Leonel Fernández.

Sin embargo, “El Boti” no ha tenido reparos en decir las cosas como las piensa, y lo hizo.

-“Viendo este duro golpe que el presidente y su equipo acaban de darle, primeramente al país, luego a nuestro partido, y tercero a Eddy Olivares”, dijo Matos Montas.

Desde su punto de vista, el presidente Abinader habría hecho presuntas promesas y ejecutado supuestas presiones a los senadores para que no escogieran a Olivares, sino a un favorecido de Leonel Fernández, Román Jáquez.

-Esperamos señor Presidente Luis Abinader que esta traición que usted hizo (…) le pedimos a Dios y a la base de este partido, que el 95% quería a Eddy presidente de la Junta, que esa misma traición que usted usó contra nosotros , asimismo el país se la devuelva.

Eñ Boti le advierte al presidente que, “ojalá que en el futuro no le pese” lo que él supuestamente hizo contra Olivares y la base del PRM.

Expresiones como esta se escuchan entre los perremeístas a todos los niveles, lo que refleja un creciente descontento con el jefe del Estado, a quien atribuyen presuntas intenciones de “destruir a quienes no sean de su grupo”.

El senado decidió dejar de lado a Olivares y esto ha sido interpretado en amplios sectores como la presunta ejecución de una directriz atribuida al Palacio Nacional.

Por igual, en las redes sociales se han expresado distintas personas sobre este tema, que agita las confrontaciones en el PRM.

Creo que se juega a la felonia y es una vileza desechar la escogencia a la Presidencia de la JCE del Dr Eddy Olivares, lo advierto lo lamentarán, no hay una persona de la experiencia de este profesional entre los “Independientes” propuestos para ese cargo ok

Mi experiencia y mi olfato en la política me dice que si el Gobierno sigue forzando en afueriar a Eddy Olivares de la Presidencia de JCE en el PRM se radicalizan las fuerzas a tal extremo que pondrá en peligro su unidad y eso es peligroso para la democracia.

