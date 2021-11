Desde su lecho afectado por la Covid-19, Fernando Peña llora la muerte de Juan María Castillo

Por Fernando Peña

Robert: Me conoces, sabes del sufrimiento que me causa y de cómo me siento al vivir la tragedia que envuelve a seres que hemos querido y querremos por siempre.

El dolor inmenso es pequeñísimo, cuando desde la sinceridad del alma se siente, multiplicado por la impotencia de no poder ofrecer las honras que a uno corresponde, llegado el momento, cuando la conciencia de uno la sacude, la aturde, la partida de un ser humano, a quien se ha querido y respetado, como el maestro Juan María Castillo.

Juan María, que es lo mismo que decir, que referir, la misma historia de lucha del magisterio de Santo Domingo Este, de la ADP y sus corrientes mas avanzadas, de la izquierda revolucionaria nunca rendida, de la lucha plena y consciente, en la perspectiva socialista y comunista.

Cuanto me duele, Robert, estar aquí, todavía resistiendo el mismo fatal Covid19, sin poder acompañarte, en la pérdida de tu amigo y hermano Juan Maria.

Transmíteles a todos/as sus familiares y compañeros, mi profundo pesar por la partida de Juan María y mi especial impotencia, por no haber podido asistir a su sepelio, ni al de su hermana, procesos que te agradezco de verdad que me hayas facilitado seguir, de la mano con Ciudad Oriental.

Duele Robert, pero hay que seguir, con el ahí, de bandera, de ejemplo, para cada batalla por venir.

Un abrazo desde este gran dolor, con el que no puedo hacer mas que reiterarme en el compromiso con sus sueños de libertad y justicia.