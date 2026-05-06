Desmantelan banda en Sajoma: 17 detenidos y armas ocupadas

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SANTIAGO.- En un operativo conjunto, agentes de la Subdirección Regional de Inteligencia (DINTEL), en coordinación con el Ministerio Público, unidades preventivas y un equipo táctico especializado de la Policía Nacional, desmantelaron una presunta estructura delictiva que operaba en un complejo de villas del municipio de San José de las Matas, resultando detenidas 17 personas, ocupando armas de fuego y otras evidencias ilícitas.

Durante la intervención fueron arrestadas 17 personas, 11 hombres y 6 mujeres, varias de nacionalidad colombiana y otras sin documentos de identidad al momento del operativo.

Entre los detenidos figuran Yapur Ramian Díaz, alias “Shampoo”, y Leury Damián Mata Castillo, ambos señalados como prófugos de la justicia.

También fue apresado Carlos José Troche, conocido como “Nino Dólar”, quien presuntamente estaría vinculado a la estructura criminal.

Las autoridades informaron la incautación de un fusil modelo AM-15 con municiones, dos pistolas (calibres .40 y 9 milímetros) con varios cargadores, un pasamontaña, 20 celulares, cuatro vehículos y un maletín con prendas de color amarillo, entre ellas cadenas, guillos, pulseras, un anillo y un reloj.

Asimismo, fueron ocupadas varias porciones de un vegetal, presumiblemente marihuana, y sustancias en polvo de distintos colores, las cuales serán analizadas.

Los detenidos y las evidencias quedaron bajo control del Ministerio Público, que profundiza las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones de esta presunta red delictiva.

Las autoridades reiteraron su compromiso de combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad ciudadana en la región.