Destacan aportes de Línea Roja 1J4

Fuente Externa

SANTO DOMINGO, RD.- Una parte importante de las conquistas populares y del surgimiento de organizaciones laborales, familiares, barriales, económicas, deportivas, culturales y de salud, se deben en parte a las luchas, iniciativas y gestión de la Línea Roja del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, explicó Rafael Pérez Modesto, uno de sus principales fundadores durante la conmemoración del 56 aniversario de su fundación.

Al pronunciar el discurso central del acto, Pérez Modesto destacó los principales aportes y las circunstancias nacionales e internacionales cuando se fundó esa organización el 28 de julio de 1968 en medio de las contradicciones internas que sufría el Movimiento 14 de Junio, organización fundada por el hoy héroe nacional Manolo Tavárez Justo.

“Este periodo de la historia nacional está íntimamente relacionado con los esfuerzos, los sacrificios y la sangre derramada por dirigentes y miembros de esta entidad que simboliza un elemento clave en el movimiento de luchas que hoy valoramos a través de este importante encuentro”, dijo Pérez Modesto, quien es escritor, historiador y productor de programas de televisión de tipo educativo.

Cientos de personas procedentes de todo el país, en su mayoría ex miembros de la Línea Roja asistieron a la actividad que fue dedicada a honrar la memoria de sus dirigentes y militantes idos, y de manera especial a Tavárez Justo y a los últimos dirigentes fallecidos, Iván Rodríguez Pillier, Esteban Díaz Jáquez y José Oviedo Landestoy (El Gordo).

Emitieron un documento en el cual reconocen los aportes de José González Espinoza, quien, junto a Pérez Modesto, Felucho Florentino, Iván Rodríguez y Nelson de Peña, integraron la primera Dirección Nacional de la Línea Roja. Luego González Espinoza pasaría a ser secretario general hasta 1980 cuando la Línea Roja dio paso al Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD).

Luis Felipe Rosa dijo las palabras de apertura en las que destacó que la Línea Roja se convirtió en una aguerrida y combativa organización que pagó un alto precio de sangre y sacrificio por su accionar revolucionario. Citó que siempre serán recordados todos los mártires de la organización, entre ellos, William Mieses, Amelio Silva y Milton Diloné, vilmente asesinados por las fuerzas del régimen de Joaquín Balaguer.

“Ese legado de Línea Roja es el que nos ha convocado a este gran acto conmemorativo, para que no obstante las dificultades y tropiezos, no dejemos caer la bandera y mantengamos viva la memoria de nuestro movimiento revolucionario”, expresó. Con gran impulso exclamó “siempre se puede más, porque el futuro nos pertenece, porque la historia no ha muerto, ni tampoco la izquierda, ya que sigue existiendo en todos sus matices y formas, en grupos, corrientes, en múltiples manifestaciones, entre los intelectuales y las personalidades que se identifican con el movimiento revolucionario”.

Los y las asistentes produjeron una proclama de “enérgica condena contra los gobiernos de Israel y Estados Unidos por la política genocida que durante 8 meses desarrollan en contra de la población palestina en Gaza”, demandando que cesen el fuego y la retirada inmediata de las fuerzas israelíes en Gaza, poner término al régimen de apartheid que toma curso y el reconocimiento del Estado palestino.

Asistieron importantes personalidades de la vida pública dominicana. El cantautor Enrique Feliz entonó varias canciones. El acto fue celebrado en el paraninfo de Ciencias Jurídicas de la UASD.